Uomini e Donne, anticipazioni 21 ottobre 2022: le esterne dei tronisti, trono over o classico oggi, le news su Ida e Alessandro

Ultimo appuntamento con Uomini e Donne e colpi di scena dietro l’angolo perché il programma di Canale 5, più amato e seguito di sempre, non smette mai di sorprenderci. Dopo aver visto l’emozionante esterna tra Lavinia e Alessio, e il primo bacio tra di loro, oggi nel dating show di Maria De Filippi verrà lasciato spazio ancora ai giovani o si tornerà su dame e cavalieri del trono Over?

Oggi le esterne dei tronisti a Uomini e Donne

Oggi pomeriggio, molto probabilmente, verrà lasciato spazio agli altri tronisti, quindi a Federica, ex corteggiatrice di Matteo, Federico l’ingegnere di Roma e l’altro Federico, lui di Genova e nella vita odontotecnico. I tre ragazzi riusciranno a trovare l’amore sotto i riflettori e a uscire dalla trasmissione mano nella mano con una persona? Federica sta conoscendo meglio Federico, un ragazzo romano che nella vita è un ristoratore, Federico, invece, si è lasciato andare con Alice, mentre l’altro ha ancora una questione in sospeso con la corteggiatrice Monica. Troveranno un punto di incontro?

Ida e Alessandro sono usciti insieme?

Non finisce qui. Oggi si potrebbe tornare su Ida e Alessandro. Il ragazzo di Salerno, che si era quasi dichiarato per Roberta, ha fatto un passo indietro e ha detto di essere innamorato della sua ex Ida. Che ha accettato l’invito a cena. Come sarà andata l’uscita? Ritornerà l’amore o si tratterà solo di un’amicizia e Alessandro dovrà voltare pagina e guardare avanti?

Trono Over e Classico nella puntata di oggi

Non si può mai sapere cosa accadrà con precisione nelle puntate di Uomini e Donne. Come sempre, infatti, anche oggi la padrona di casa potrebbe fare un ‘mix’ tra trono over e classico, lasciando spazio sì ai giovani, ma anche a dame e cavalieri del parterre femminile e maschile. Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore!