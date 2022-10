Uomini e Donne, anticipazioni 24 ottobre 2022: le esterne dei tronisti, ultime news su Gemma, trono Over o classico oggi

Inizia una nuova settimana e i fan di Uomini e Donne possono tirare un sospiro di sollievo perché il dating show più amato e seguito di sempre sta per tornare in onda. Dopo aver visto al centro dello studio Ida, che ha deciso di dare una seconda possibilità ad Alessandro, tra non poca rabbia e delusione di Roberta, e l’esterna di Federica con il corteggiatore Federico, oggi l’attenzione su chi verrà spostata? Maria De Filippi, padrona di casa, lascerà ancora spazio ai giovani o si tornerà a parlare del trono Over?

Gemma e Roberto: come va la conoscenza a Uomini e Donne

Molto probabilmente oggi si tornerà a parlare di Gemma, la dama torinese che da qualche settimana sta conoscendo meglio il cavaliere Roberto, più giovane di lei. Tra i due la conoscenza sta proseguendo bene, ma l’uomo è stato chiaro: non bacerà la dama, lo farà solo quando sarà davvero attratto e convinto. E quando arriverà il momento di lasciare insieme il programma. Sarà la volta buona per la Galgani?

Pinuccia e la lite con Tina

Chissà, ma magari oggi assisteremo anche a una nuova lite tra Pinuccia, battezzata da Tina ‘Pinuccia Ferragni’, e l’opinionista. Tra le due non corre buon sangue ed è palese a tutti: ci sarà un altro battibecco in studio? E Pinuccia lascerà ancora una volta la trasmissione per rifugiarsi dietro le quinte?

Le esterne di Lavinia e dei tronisti, spazio anche al trono Over

Non finisce qui. Probabilmente, ma non è nulla di certo, verrà lasciato spazio anche ai giovani e alle esterne dei tronisti. Lavinia si è lasciata andare, ha baciato Alessio. E anche Federico è sempre più preso e attratto da Alice. Riusciranno tutti a trovare l’amore? Come sempre a Uomini e Donne ci sarà un mix: storie di tronisti e corteggiatori e avventure dei protagonisti del trono Over.