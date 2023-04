Uomini e Donne, anticipazioni 26 aprile 2023: Gemma ed Elio, ultime news su Armando e Aurora, trono over o classico oggi

Dopo il lungo ponte per via della Festa della Liberazione, Uomini e Donne torna in onda. E oggi, mercoledì 26 aprile, verrà trasmessa una puntata ricca di colpi di scena, emozioni e grandi polemiche. Protagonisti del dating show di Maria De Filippi dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con l’unico obiettivo di mettersi in gioco e innamorarsi. Soprattutto ora che manca davvero poco alla fine del programma, tra scelte e petali rossi pronti a cadere per sugellare un amore. Ma cosa vedremo nella puntata di oggi, a partire dalle 14.45? La padrona di casa lascerà spazio al trono Over o i riflettori saranno puntati su Luca e Nicole? Ecco tutte le anticipazioni.

Gemma e l’uscita con un nuovo corteggiatore, ultime news su Elio

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata sabato scorso. E, molto probabilmente, si inizierà con il trono Over, quindi con Gemma Galgani: la dama di Torino sta conoscendo meglio un nuovo corteggiatore, ma deve ancora capire se è quello giusto per lei. In studio, però, si parlerà anche di Elio, che aveva detto a Gemma di vederla come un’amica: come mai, però, continua a contattarla? Si scatenerà una polemica, soprattutto quando il cavaliere napoletano chiederà a Paola Ruocco di continuare a frequentarsi. Nonostante la cena andata male e quelle mancanze di rispetto, a suo dire.

Armando tra Aurora e Riccardo, cosa c’entra Lucrezia

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni oggi si parlerà anche di Armando Incarnato, che sarà protagonista di uno scontro. Da una parte Aurora Tropea, che tirerà in ballo Lucrezia (ex fiamma del cavaliere napoletano), dall’altra Riccardo Guarnieri: al centro Armando. Secondo la dama l’uomo avrebbe sentito Lucrezia anche fuori dalle telecamere e le polemiche non mancheranno.

Per il trono di Nicole e Luca, invece, bisognerà pazientare ancora un po’: entro la fine della settimana, in ogni caso, verranno trasmesse le esterne. Quella di Nicole con Andrea e quella di Luca con Alessandra.