Uomini e Donne, anticipazioni 27 gennaio 2023: le esterne di Lavinia e Federico, ultime news, cosa vedremo oggi

Ultimo e imperdibile appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre dal pubblico di Canale 5. Dopo aver visto la sfilata delle dame del trono Over, che dovevano sedurre e conquistare gli uomini, con la vittoria di Gloria, oggi la padrona di casa lascerà spazio ancora a loro o si tornerà sui troni di Lavinia e Federico, che sono a un passo dalla scelta? Ecco tutte le anticipazioni e i colpi di scena, che come sempre non mancheranno.

Federico tra Carola e Alice oggi a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi, molto probabilmente, si tornerà a parlare del tronista romano Federico Nicotera, che dovrà fare la sua scelta tra Carola e Alice. Stando alle anticipazioni, Federico ha incontrato Carola nel camerino e la ragazza le ha spiegato di voler andare via: non si sente tutelata, trattata bene e secondo lei i due hanno stili di vita diversi. Nel frattempo, però, l’ingegnere romano, che è in cerca dell’amore, ha portato in esterna Alice e le ha fatto conoscere suo nonno. Come reagirà Carola? E cosa accadrà in studio tra i due?

Lavinia in lacrime, cosa è successo con Alessio Corvino

Ma non finisce qui. Stando alle anticipazioni si parlerà anche di Lavinia, che è sempre più in crisi e vuole addirittura lasciare il trono. La ragazza ha discusso con Alessio Corvino in camerino, lei non si sente tutelata e corteggiata. E in studio c’è chi proporrà l’arrivo di nuovi corteggiatori. Cosa succederà? I ragazzi dimostreranno il loro forte interesse? Non ci resta che seguire la puntata di oggi, che come sempre andrà in onda su Canale 5 a partire dalle 14.45. Maria De Filippi, al timone da anni, lascerà spazio a giovani e cavalieri e dame del trono over. Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore. Anche se non sempre è così facile!