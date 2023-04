Uomini e Donne, anticipazioni 28 aprile 2023: oggi il trono di Luca, Armando contro Aurora e Riccardo

Dopo aver visto al centro dello studio Aurora discutere con Armando, tra vecchie tensioni, polemiche ed ex corteggiatrici (è stata messa in mezzo Lucrezia Comanducci) e dopo il momento emozionante di Silvia e Sabino del Trono Over, che insieme, mano nella mano, hanno deciso di lasciare la trasmissione e viversi lontano dalle telecamere, oggi torna per l’ultimo appuntamento della settimana con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. La padrona di casa, Maria De Filippi, deciderà di dare spazio a dame e cavalieri o si parlerà del tronista Luca Daffrè, che si sta mettendo in gioco con l’obiettivo di innamorarsi? Ecco tutte le anticipazioni di venerdì 28 aprile.

Aurora Tropea contro Armando Incarnato, gli audio di Lucrezia

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni, oggi la puntata si aprirà, ancora una volta, con Aurora e Armando. La dama, al centro dello studio, continuerà ad accusare il cavaliere napoletano: secondo lei lui e Lucrezia, ex fiamma del napoletano, si sarebbero sentiti lontano dalle telecamere. E verranno fatti ascoltare gli audio, poi forse si arriverà alla verità: Aurora non voleva che Lucrezia testimoniasse il falso, aveva solo fatto una domanda. E, molto probabilmente, c’è stato un fraintendimento. Nella discussione entrerà anche Riccardo Guarnieri e la tensione sarà alle stelle. Riusciranno i tre a trovare un punto d’incontro, a stringersi la mano e ad andare avanti?

L’esterna di Luca e Alessandra

Ma non finisce certo qui. La puntata di oggi, l’ultima di questa settimana corta per via della Festa della Liberazione, si concluderà con il trono di Luca Daffrè, volto già conosciuto della trasmissione. Il ragazzo ha deciso di portare in esterna Alessandra e di lasciare a casa Alice. I due si sono chiariti e l’esterna è andata molto bene. Tra le due ragazze si nasconde la scelta? Non ci resta che seguire la puntata di oggi e le prossime per capire cosa succederà: entro fine maggio dovranno scendere i petali rossi, chissà…