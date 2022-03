Uomini e Donne, anticipazioni 28 marzo 2022: Pinuccia e Tina, la prima esterna della tronista Veronica, le ultime news

Inizia una nuova settimana e questo vuol dire che sta per tornare Uomini e Donne, il dating show più famoso e conosciuto di sempre, che appassiona milioni di telespettatori su Canale 5 e che tiene compagnia dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.45. Tra trono Over e giovani, tutti sono lì alla ricerca dell’amore, sotto i riflettori: ma cosa succederà nella puntata di oggi? Si inizierà con il ‘botto’? Stando alle anticipazioni, la puntata di oggi è stata registrata lo scorso 20 marzo e vedrà protagonisti sia i ‘senior’, che i tronisti, con uno spazio anche alla giovane Veronica.

Lo scontro tra Pinuccia e Tina

Nel corso della puntata di oggi, molto probabilmente, il pubblico assisterà all’ennesimo scontro tra Pinuccia, l’arzilla signora di 80 anni che sta cercando l’amore, e l’opinionista Tina, che accusa la donna di essere lì solo per ballare. Prima la frequentazione e l’amicizia con Alessandro, poi la storia giunta al capolinea: i due riusciranno a trovare un punto di incontro? Il bene trionferà o avrà ragione Tina? Quello che è certo è che Pinuccia, almeno nell’ultimo periodo, ha tolto la scena a Gemma Galgani, da sempre ‘bersaglio’ dell’opinionista di Uomini e Donne.

Ida e Alessandro: le ultime novità sulla coppia

Non si può iniziare Uomini e Donne senza parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due, ormai da settimane, si stanno conoscendo, ma pare che il rapporto sia ormai giunto al capolinea. Da una parte una donna con un figlio e delle responsabilità, dall’altra parte un ragazzo che ha dichiarato di essere sì attratto, di trovarsi bene, ma di non essere innamorato: tra i due è un addio definitivo o ci saranno dei ripensamenti? Colpi di scena dietro l’angolo?

Armando Incarnato e la lite con Franco

E ancora, protagonista dovrebbe essere il cavaliere napoletano Armando Incarnato, che ora sta conoscendo in maniera più approfondita Aneta. Tra i due scatterà la scintilla o sarà l’ennesimo due di picche per uno dei personaggi più discussi e chiacchierati del parterre maschile? Proprio lui, tra l’altro, sarà al centro dello studio per uno scontro con Franco, ora corteggiatore di Gemma Galgani. Cosa farà scaldare così tanto gli animi?

La prima esterna della nuova tronista Veronica

Spazio al trono over sì, ma anche ai giovani. E i riflettori saranno puntati sulla nuova tronista Veronica, che ha da subito dimostrato di essere schietta e determinata. Lei, che è alla ricerca del suo ‘Mimmo l’idraulico’, ha ammesso di trovarsi a suo agio, ma pare che la prima esterna non sia andata così bene. Anzi, la tronista deciderà di stoppare fin da subito la conoscenza: chi non l’ha colpita? E come proseguirà il suo trono? Non ci resta che sintonizzarci su Canale 5 a partire dalle 14.45!