Uomini e Donne, anticipazioni 28 novembre 2022: le esterne di Lavinia, ultime news su Riccardo, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio, per l’ennesima volta, Riccardo Guarnieri, che ha deciso di archiviare la sua storia con Ida Platano e di conoscere ancora meglio Gloria, con la quale ha trascorso una notte di passione, e Roberta, sua ex fidanzata, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? Inizia una nuova settimana e nel salotto della De Filippi, come sempre, non mancheranno colpi di scena. E grandi emozioni.

Lavinia e l’esterna con Alessio Campoli

Molto probabilmente oggi vedremo in studio l’esterna di Lavinia con Alessio Campoli, l’ex fidanzato di Angela Nasti. Dopo un rifiuto, la ragazza ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e di conoscere meglio il corteggiatore: i due sono usciti insieme, ma secondo il rivale ‘Alessio’ (il biondo), Campoli non è interessato alla tronista. Anzi, tutto il contrario. Sarà così?

Le novità su Riccardo Guarnieri

E ancora, si tornerà a parlare di Riccardo. La padrona di casa, infatti, inviterà il cavaliere di Taranto a dire quello che pensa e a spiegare il suo nervosismo. Ha un rimorso per aver lasciato andare Ida? Riccardo, però, ribadirà che quella storia è archiviata e che grazie a Roberta, e ai suoi consigli, è riuscito a vedere tutto sotto un’altra prospettiva. Da qui, quindi, l’interesse per l’ex fidanzata Roberta: ci sarà un ritorno di fiamma?

Cosa vedremo oggi a Uomini e Donne

Inizia una nuova settimana, ma come sempre anche oggi a Uomini e Donne ci sarà un mix tra trono over ed esterne dei ragazzi. Tutti, d’altra parte, sono lì per cercare l’amore. Ci riusciranno? L’appuntamento è su Canale 5 a partire dalle 14.45!