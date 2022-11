Uomini e Donne, anticipazioni 29 novembre 2022: ultime news su Riccardo e Gloria, le esterne dei tronisti, trono over o classico oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Lavinia, che ha deciso di portare in esterna Alessio Campoli, tra non poche polemiche tra i suoi corteggiatori, e dopo aver lasciato spazio al tronista Federico Dainese, che sta conoscendo meglio la provocante Elena, oggi cosa succederà a Uomini e Donne? La padrona di casa, Maria De Filippi, lascerà spazio a dame e cavalieri del trono over o si tornerà a parlare dei giovani, che sono lì per cercare l’amore?

Le ultime news su Riccardo a Uomini e Donne

Dopo aver archiviato la storia d’amore con Ida Platano, che ha deciso di abbandonare lo studio mano nella mano con Alessandro Vicinanza, Riccardo Guarnieri ha pensato bene di rimettersi in gioco. Ed è sempre più vicino a Gloria: con la dama ha trascorso una notte di passione, ma ha spiazzato tutti quando al centro dello studio ha dichiarato di voler riprendere in mano la frequentazione con Roberta. Sua ex fidanzata. Ma cosa sta passando Riccardo? E perché è sempre così nervoso? Oggi Maria De Filippi cercherà di indagare e di capire se ci sono sviluppi nella sua vita sentimentale.

Biagio e la conoscenza con Silvia

Spazio, molto probabilmente, a Biagio, il cavaliere napoletano che ha fatto ritorno in studio da pochi giorni. Lui sta conoscendo meglio Silvia e tra i due la complicità non manca: sarà la volta buona?

Federico Nicotera tra Alice e Carola

Ma non finisce qui. Per lo spazio dedicato ai giovani è probabile che Maria De Filippi faccia sedere al centro dello studio Federico Nicotera, sempre più diviso tra Alice e Carola. Tra le due si nasconde la scelta? Non ci resta che aspettare la puntata di oggi per seguire le vicende di tronisti e dame e cavalieri del trono Over. Tutti sono lì con un obiettivo: innamorarsi.