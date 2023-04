Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile 2023: Claudio e Gemma, ultime news su Armando, trono classico o over oggi

Dopo aver visto l’emozionante scelta di Lavinia Mauro, che dopo ben 7 mesi ha concluso il suo percorso, oggi, nel bel mezzo della settimana, torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di canale 5. Protagonisti, come sempre, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani tronisti e corteggiatori, tutti con un solo obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo in questa puntata? La padrona di casa, Maria De Filippi, darà spazio ai tronisti o si continuerà con le vicende del trono Over? Ecco tutte le anticipazioni!

Claudio, un nuovo corteggiatore oggi per Gemma a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni, oggi andrà in onda la puntata registrata domenica. E, molto probabilmente, si partirà con Gemma Galgani: archiviata la storia con Silvio, tra non poche polemiche, la dama di Torino sta conoscendo meglio Claudio, un nuovo cavaliere del parterre maschile. Che ha lasciato il numero a diverse dame, tra cui anche Aurora e Gabriella. Ci saranno colpi di scena?

Ultime news su Armando e Riccardo

Ma non finisce qui. Protagonisti della puntata potrebbero essere anche Armando e Riccardo. Il primo sta conoscendo meglio Rebecca, una nuova dama, e tutto sembra andare bene; il secondo sta frequentando Valentina. Riusciranno a dimenticare entrambi il passato e ad andare avanti?

Il trono di Nicole, le ‘frecciatine’ di Roberta

Nella puntata di oggi spazio potrebbe essere dato anche alla tronista Nicole, che ha portato in esterna Cristian. In studio, però, ci sarà una discussione con Roberta Di Padua e non mancheranno le tensioni. La tronista come reagirà? E i suoi corteggiatori Carlo e Andrea, che ha già baciato, diranno qualcosa o staranno a vedere?

Non ci resta che seguire la puntata di oggi pomeriggio, a partire dalle 14.45, per scoprire cosa accadrà in studio.