Uomini e Donne, anticipazioni 9 gennaio 2023: Alessandro tra Gemma e Paola, trono over o classico oggi? Ultime news su Lavinia e Federico

Uomini e Donne riparte e dà il benvenuto al nuovo anno, al 2023, con una puntata scoppiettante che farà stare il pubblico con il fiato sospeso. Dopo la pausa natalizia, infatti, i telespettatori possono tirare un sospiro di sollievo perché oggi, su Canale 5, riprenderà il dating show più amato e seguito di sempre. Tra grandi emozioni, scelte dei tronisti che si avvicinano e protagonisti del trono Over che fanno divertire e sognare. Tutti, d’altra parte, sono lì, nello studio della De Filippi con un obiettivo: innamorarsi. Ma cosa succederà nella prima puntata di oggi? Da chi si ripartirà?

Alessandro, Gemma e Paola a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate dal sito Isa e Chia, oggi andrà in onda la puntata che è stata registrata il 28 dicembre scorso. Per il trono Over protagonisti saranno Gemma Galgani, Alessandro e Paola: la dama di Torino, infatti, aveva deciso di conoscere meglio il cavaliere. Che però sta continuando a chiedere di uscire anche con Pamela. Tra i due, poi, c’è la presenza di Paola e in studio, molto probabilmente, ci sarà un’accesa discussione tra le due dame: come finirà? Alessandro chi sceglierà?

Cristina interessata ad Alessandro

Stando alle anticipazioni, poi, anche Cristina, ex fiamma di Armando Incarnato, paleserà il suo interesse per Alessandro. E le battute pungenti, anche da parte dell’opinionista Tina, non mancheranno.

Gloria e Riccardo

Il 2023 inizierà con Gloria e Riccardo? Chissà…I due hanno deciso, prima di Natale, di chiudere definitivamente il rapporto. Ora Gloria ha pensato bene di rimettersi in gioco, ma come reagirà Riccardo? La inviterà di nuovo a cena?

Le anticipazioni del trono classico

Trono over sì, ma anche trono classico. E i riflettori potrebbero essere puntati su Lavinia Mauro, che si è lasciata andare e ha baciato Alessio Campoli. Come reagirà il ‘rivale’ Alessio Corvino? Quanto a Federico Nicotera, invece, il tronista è ancora diviso tra Carola e Alice: tra le due, in ogni caso, si nasconde la scelta. Chi ha rubato il cuore dell’ingegnere romano? L’appuntamento con Uomini e Donne è per lunedì, a partire dalle 14.45!