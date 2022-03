Uomini e Donne, anticipazioni 9 marzo 2022: oggi la storia di Biagio e Stella, poi Gemma e Franco

Uomini e Donne. Una puntata avvincente, anche quella che si sta preparando per la giornata di oggi, mercoledì 9 marzo. Tante novità e colpi di scena non mancheranno nel salotto più famoso di sempre, ovvero quello della mitica Maria De Filippi in onda su Canale5 a partire dalla 15.50. Scopriamo insieme cosa bolle in pentola!

Uomini e Donne: Gemma e Franco, lei prova a sedurlo

Tra le intramontabili protagoniste non poteva mancare di certo lei: Gemma, che sembra dimostrare sempre più un certo interesse verso Franco, al punto da tentare il tutto per tutto per sedurlo. Sta tramando qualcosa di inaspettato per poter raggiungere finalmente il suo scopo, e questa volta pensa in grande! La dama chiederà alla produzione dello show dating di posizionare un letto per massaggi al centro dello studio, con l’obiettivo di coccolare Franco e dimostrargli la sua avvenenza. Come reagirà Tina Cipollari a questa scena?

Biagio e Stella: i risvolti

Anche la situazione Biagio conoscerà degli sviluppi interessanti. Il cavaliere sta conoscendo una signora di nome Stella, con la quale sembra avere un discreto feeling. Tra i due, però, è nata la prima discussione a causa di una conversazione tra Biagio e Cristiana. La conversazione è stata inaspettata tra i due, e Stella sembrerebbe non aver gradito. Nel corso della puntata si avranno anche pesanti liti tra Giuliana e Stella.

Matteo Ranieri e la nuova corteggiatrice

Matteo Ranieri è ormai già da qualche tempo all’interno dello show dating, senza aver risolto la sua situazione sentimentale. Anzi, nelle ultime puntate, il giovane Matteo è rimasto anche solo in studio a causa delle sue corteggiatrici che hanno deciso di lasciare il programma. Denise ha abbandonato definitivamente lo studio, mentre Federica, dopo un periodo di allontanamento ha poi deciso di ritornare. Oggi Matteo presenterà la nuova corteggiatrice Valeria: come reagirà Federica?