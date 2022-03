Uomini e Donne, anticipazioni di oggi 8 marzo 2022: lite tra Biagio Di Maro e Stella

Uomini e Donne. E’ già tutto pronto per un’altra puntata del format pomeridiano di Canale5 più seguito di sempre. Regina incontrastata del salotto è Maria De Filippi, da sempre conduttrice del programma in onda a partire dalla 15.50. Come andrà la puntata di oggi? Quali colpi di scena ci attendono? Scopriamo insieme le scoppiettanti anticipazioni.

Uomini e Donne: la puntata di oggi 8 marzo 2022

Certamente, tra i vari personaggi e protagonisti del parterre di Uomini e Donne, trono over, spesso a prendersi la scena è Biagio di Maro, e avviene con sempre maggior frequenza. Il cavaliere dei origini partenopee riesce, di fatto, a stupire il pubblico con le sue numerosissime frequentazioni e discussioni che naturalmente ne provengono. Tina Cipollari è la sua acerrima nemica di sempre, che attacca spesso Biagio e i suoi atteggiamenti controversi ed ambigui.

Biagio Vs Tina

Infatti a poco Biagio ha iniziato la sua nuova frequentazione con Stella, con la quale ha creato sin da subito un certo feeling che non è passato inosservato. Tuttavia, nell’ultima puntata, la dama non ha apprezzato lo scambio di battute tra il Cavaliere e Cristiana, da qui ne è nata la prima discussione. Oggi ne vedremo delle belle.

Il trono di Matteo Ranieri e il nuovo atteso ingresso

Il secondo grande protagonista di oggi, invece, è Matteo Ranieri, il quale è arrivato già a buon punto nel suo trono, sebbene entrambe le corteggiatrici lo abbiano piantato in asso a seguito degli ultimi sconvolgimenti in studio. Ma, se da una parte Denise Mingiano ha lasciato lo studio televisivo e non è più tornata, Federica Aversano, invece, ha deciso di ritornare, dopo un primo allontanamento. Oggi, inoltre, è previsto l’ingresso di una nuova corteggiatrice di nome Valeria.