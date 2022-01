Uomini e Donne, anticipazioni Febbraio 2022: Andrea Nicole torna in studio

Anticipazioni Uomini e Donne: colpo di scena a Uomini e Donne venerdì 28 gennaio 2022: Andrea Nicole fa la sua comparsa nello studio, dopo quella che era stata una separazione non proprio positiva. Infatti, l’ex tronista ha scelto Ciprian Aftim fuori dallo studio, insomma, non secondo la maniera convenzionale del giornale. Ebbene, nonostante ciò, Maria De Filippi ha deciso di ospitarla per permetterle di spiegarsi, di raccontare quello che è successo con Ciprian a telecamere spente.

Anticipazioni Uomini e Donne: torna in studio Andrea Nicole

E’ venerdì 28 gennaio 2022 quando avviene il colpo di scena: Andrea Nicole, la tronista che aveva concluso in modo non convenzionale il suo percorso nel dating show, si presenta in studio. La ragazza aveva scelto Ciprian Aftin, uno dei suoi corteggiatori, alle spalle di tutti quanti, dopo una notte trascorsa insieme. Lo aveva confessato a Maria De Filippi, ma per lei e il giovane non c’era stato scampo: una pioggia di critiche era caduta su di loro da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. Non solo: molti attacchi anche sui social. Insomma, una brutta situazione che aveva portato a una chiusura anomala e non proprio positiva il percorso della ragazza.

Andrea Nicole e Ciprian Aftin: cosa era successo

Nonostante la chiusura brusca, Maria De Filippi ha deciso di ospitare la giovane coppia in studio per farsi raccontare i primi mesi della relazione. C’è molta attesa da parte di tutti gli appassionati del programma: ci saranno nuovi scontri con gli opinionisti? Cosa è davvero accaduto a telecamere spente? Andrea Nicole aveva già deciso? Questi e molti interrogativi verranno sciolti proprio da Andrea Nicole e Ciprian.