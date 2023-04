Uomini e Donne, anticipazioni oggi 17 aprile 2023: ultime news su Gemma e Paola, trono classico

Dopo la decisione di Alberto e Tiziana di lasciare insieme, mano nella mano, il programma, tra lacrime di gioia e commozione generale, oggi inizia una nuova settimana. E, di conseguenza, torna Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Protagonisti dame e cavalieri, ma anche giovani tronisti e corteggiatori: tutti, d’altra parte, sono lì con un unico obiettivo, mettersi in gioco e innamorarsi. Ma cosa vedremo nella puntata odierna? Tra emozioni, colpi di scena e scontri, la trasmissione di Maria De Filippi continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori, che dal lunedì al venerdì si sintonizzano su Canale 5 a partire dalle 14.45.

Ultime news su Paola e Gemma oggi a Uomini e Donne

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, oggi andrà in onda la prima parte della puntata registrata sabato. E, molto probabilmente, si inizierà col trono Over, quindi con Paola e Gemma, due protagoniste indiscusse della trasmissione. A quanto pare Paola ha deciso di chiudere la conoscenza con il cavaliere, che aveva deciso di chiamare la redazione per conoscerla meglio. Da qui inizieranno le polemiche: l’opinionista Gianni la criticherà. E ne vedremo delle belle.

Gemma Galgani, invece, sta conoscendo un nuovo cavaliere. Lui si chiama Elio ed è interessato anche a Paola. Ci saranno scintille in studio?

La tronista Nicole tra Andrea e Carlo Alberto

Ma non finisce qui. Molto probabilmente, nella puntata di oggi si parlerà anche della discussa tronista Nicole. Lei ha fatto due esterne: una con Andrea e l’altra con Carlo Alberto. Con quest’ultimo è scattato il bacio, l’ennesimo. Ma non mancheranno le discussioni in studio e le frecciatine. Nessuna traccia, invece, di Cristian, l’altro corteggiatore che la scorsa settimana ha abbandonato il programma: la tronista lo lascerà andare così?

Non ci resta che seguire la puntata di oggi, a partire dalle 14.45, per iniziare al meglio la settimana. E seguire le vicende di dame, cavalieri e giovani tronisti e corteggiatori.