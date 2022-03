Uomini e Donne, anticipazioni oggi 23 marzo 2022: Trono Over o Classico? Ultime news Ida e Alessandro

Dopo aver visto al centro dello studio, per l’ennesima volta, Ida Platano e Alessandro, che ormai sembrano essere arrivati a un punto di non ritorno perché da una parte c’è una donna innamorata e dall’altra un uomo che non prova gli stessi sentimenti, oggi torna l’appuntamento del pomeriggio di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà in studio? I riflettori saranno ancora puntati sul trono over o si darà spazio ai tronisti? Sempre ieri, infatti, abbiamo visto l’esterna emozionante tra Matteo e Valeria, che è sempre più indeciso tra lei e Federica.

Uomini e Donne: Gemma Galgani e Franco, le ultime news

Stando alle anticipazioni, nel corso della puntata di oggi al centro dello studio ci sarà Gemma Galgani, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile. Lei, che quest’anno sta avendo un po’ di difficoltà e ha incassato solo delusioni, racconterà di essere uscita con Franco, l’insegnante che aveva deciso di partecipare alla trasmissione per conoscere meglio Nadia. Tra lui e Gemma ci sarebbe stato un avvicinamento. Anzi, i due si sarebbero addirittura scambiati un bacio lungo e passionale. E questo lascerà tutti senza parole, compresa la pungente opinionista Tina Cipollari. Sarà la volta buona per Gemma o riceverà ancora un due di picche?

La sorpresa per Giovanni

Dopo aver archiviato il ‘caso’ Gemma e dopo l’ennesimo siparietto tra Tina e Pinuccia, l’arzilla 80enne che nel programma sta cercando l’amore, verrà dato spazio a Giovanna. La signora, infatti, riceverà un bel regalo perché Maria De Filippi le aveva promesso che le avrebbe procurato un apparecchio acustico per aiutarla a sentire meglio. E la promessa oggi verrà mantenuta.

Armando tra Aneta e Alessandro, le novità su Ida e Alessandro

Ma non finisce qui. Protagonista anche Armando, che sta continuando a frequentare Aneta, che non riesce a lasciarsi andare del tutto, e Alessandra, ex fiamma del cavaliere Diego. Riuscirà a trovare l’amore? O sarà l’ennesimo fuoco di paglia? Quanto a Ida Platano e Alessandro, invece, la storia sembra essere davvero giunta al capolinea, ma le novità, si sa, sono sempre dietro l’angolo quando si parla di Uomini e Donne.