Uomini e Donne, anticipazioni puntata 11 ottobre 2022: le ultime news su Gemma, trono Over o classico?

Dopo aver visto al centro dello studio l’ennesimo faccia a faccia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con la storia infinita che ora sembra davvero giunta al capolinea, e le esterne dei tronisti, oggi torna l’appuntamento con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Ma cosa succederà nel salotto televisivo di Maria De Filippi? Lo spazio verrà lasciato ancora alle avventure dei giovani o ai protagonisti del trono Over?

La conoscenza tra Gemma e Santino

Non è nulla di certo, ma probabilmente oggi la puntata si aprirà con Gemma Galgani, la dama di Torino che archiviata la storia con il cavaliere francese ha deciso di mettersi in gioco e conoscere meglio Santino. Sarà lui l’uomo giusto per lei? Nascerà l’amore? O si tratterà di una semplice amicizia e non mancheranno le ‘frecciatine’ pungenti di Tina Cipollari, l’opinionista che non le manda a dire?

Ida e Claudio e le ultime news sulla coppia

Oggi, poi, potrebbe essere lasciato spazio a Ida Platano, che chiusa la storia con Riccardo e Alessandro ha iniziato la frequentazione con Claudio, il cavaliere napoletano. Sarà la volta buona anche per lei o ci saranno altri ritorni di fiamma?

Pinuccia al centro dello studio

Una delle protagoniste, poi, potrebbe essere Pinuccia, dama del parterre femminile del trono Over. Tra non poche polemiche e discussioni con Tina, la bella signora da Vigevano riuscirà a dimenticare Alessandro, che resta un amico, e a trovare un uomo per lei?