Uomini e Donne, anticipazioni puntata 22 settembre: trono over o classico, tronisti, Riccardo e Federica

Ha debuttato martedì scorso, ma anche questa nuova edizione di Uomini e Donne sta già appassionando i telespettatori. Tra nuovi amori, polemiche al centro dello studio, battibecchi e passioni. Dopo il ‘siparietto’ di Davide, cavaliere del trono over che ha scelto di uscire dal programma, e l’ennesimo litigio tra Ida e Riccardo, ieri sono state presentate le due nuove troniste. Da una parte Federica Aversano, già volto noto perché ha partecipato alla trasmissione come corteggiatrice, dall’altra Lavinia, una ragazza romana di 26 anni. E per loro sono già scesi diversi ragazzi: ci sarà quello giusto per entrambe?

Riccardo e l’interesse per la tronista Federica

Oggi, molto probabilmente, la scena verrà rubata dal cavaliere Riccardo, che dopo aver chiuso definitivamente il rapporto con Ida Platano, dopo alti e bassi, sembrerebbe essere interessato alla tronista Federica Aversano. Deciderà di passare dall’altra parte, tra i giovani, per corteggiare la ragazza? E lei come reagirà?

Chi sono i tronisti

Dopo le ragazze, però, oggi verranno presentati i tronisti. Sul trono, al fianco di Gianni Sperti e Tina Cipollari, siederanno Federico Nicotera, romano, e Federico Dainese, ex corteggiatore di Veronica. Anche loro riusciranno a trovare l’amore e a viversi a pieno questa avventura?

Dove e a che ora vedere Uomini e Donne

Intanto, vi ricordiamo che Uomini e Donne va in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, su Canale 5 a partire dalle 14.45. Le repliche, però, si potranno seguire su LA5 alle 19.40 circa, nonostante le puntate vengano ‘caricare’ anche online su Witty TV.