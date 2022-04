Uomini e Donne, anticipazioni puntata 7 aprile 2022: ultime news sul trono di Luca Salatino

Come di consueto anche questo pomeriggio la trasmissione Uomini e Donne allieterà i telespettatori di Canale 5. Il seguito programma della De Filippi va infatti in onda ogni giorno alle 14.45 su Canale 5. Cosa accadrà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme!

Anticipazioni Uomini e Donne oggi 7 aprile: cosa vedremo nella puntata

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 7 aprile, ampio spazio sarà dato al tronista Luca Salatino. Il ragazzo, giunto sul trono a seguito del due di picche ricevuto dalla tronista Roberta Ilaria, in questi giorni si trova ad un bivio ed appare alquanto indeciso sul da farsi.

Al centro della discussione oltre alle ragazze che Luca ha conosciuto fino a questo momento, Lilli e Soraia, c’è la nuova e bella Aurora. Quest’ultima, in soli pochi giorni ha letteralmete stravolto il tronista al punto tale da esser stata l‘unica che Luca ha deciso di portare in esterna. Cosa deciderà di fare il tenero tronista?

Ampio spazio nella puntata di oggi sarà poi dato anche alla nuova, carismatica tronista Veronica la quale è già uscita con Fernando e Francesco ma oggi potrebbe iniziare nuove frequentazioni.

Per quel che riguarda invece il trono over, i protagonisti saranno Bruno e Vincenza che dopo aver provato a conoscersi hanno capito di non avere niente in comune. Per Daniela e Davide la conoscenza invece continua mentre Armando chiarirà come sta andando la conoscenza con entrambe le donne che ha deciso di frequentare.