Uomini e Donne, anticipazioni ultima puntata 12 maggio 2023: oggi la scelta di Nicole

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito di sempre. Dopo aver visto lo show di Tina ed Elio, tra ricotte e continue frecciatine, oggi andrà in onda l’ultima puntata di questa stagione, con il programma di Maria De Filippi che chiuderà i battenti. E oggi, stando alle anticipazioni riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, andrà in onda la scelta di Nicole, la tronista che ha conosciuto due ragazzi: da una parte Carlo Alberto Mancini, dall’altra Andrea Foriglio. Ecco cosa vedremo a partire dalle 14.45.

Oggi la scelta di Nicole tra Carlo Alberto e Andrea Foriglio a U&D

Nicole per mesi si è fatta corteggiare da due ragazzi, totalmente diversi tra di loro: da una parte il timido Carlo Alberto, che vive a Bologna, dall’altra l’osteopata romano Andrea Foriglio. E i fan pensavano proprio che la tronista scegliesse quest’ultimo. Nicole, forte, coraggiosa, determinata e schietta, ha spiazzato tutti e ha scelto Carlo Alberto. Ma andiamo per gradi.

Nella puntata di oggi verranno trasmesse le ultime esterne, poi verranno ‘piazzate’ al centro dello studio le poltrone rosse. Nicole parlerà prima con la non scelta, Andrea, poi farà entrare Carlo. Dopo il discorso ci sarà il sì, il bacio e i tanto attesi petali rossi.

Il parere di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua, dama del trono Over e ‘nemica’ della tronista, dirà la sua anche nel momento della scelta. Lei, come tutti, si aspettava che Nicole scegliesse Andrea, quindi è rimasta sorpresa. Le due riusciranno a trovare un punto d’incontro ora che i loro percorsi si sono separati?

Uomini e Donne story dal 15 maggio 2023 su Canale 5, ecco a che ora

Quella di oggi, quindi, sarà l’ultima puntata, ma i telespettatori affezionati a Uomini e Donne non devono preoccuparsi perché dal 15 maggio su Canale 5, a partire dalle 15.35 circa, andrà in onda Uomini e Donne Story, una sorta di ‘riassunto’ con tutte le scelte più belle del programma. Pronti? Dovete solo attivare il conto alla rovescia!