Uomini e Donne, anticipazioni 11 maggio 2023: oggi il trono Over o la scelta di Nicole? Ultime news su Elio

Dopo aver visto l’emozionante scelta di Luca, che ha preferito scegliere diversamente chiamando in studio solo la ‘sua’ Alessandra e dopo le mille polemiche tra Tina ed Elio, oggi torna Uomini e Donne per la penultima puntata del dating show. E non della settimana, purtroppo. La trasmissione, quest’anno, ha deciso di chiudere i battenti in anticipo di due settimane, quindi domani andrà in onda l’ultimo e imperdibile appuntamento del dating show, tra dame e cavalieri e tronisti alla ricerca dell’amore vero. Ma cosa succederà oggi, giovedì 11 maggio? I riflettori su chi saranno puntati? Ecco tutte le anticipazioni.

Tina e la ricotta oggi a Uomini e Donne, cosa succederà con Elio

Stando alle anticipazioni riportate, come sempre, da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la prima parte della puntata, che è stata registrata martedì. E, molto probabilmente, si partirà con il trono Over, per l’ultima volta. Protagonisti saranno Gemma, Elio e Tina e le tensioni, in studio, non mancheranno. A quanto pare Tina mangerà la ricotta davanti a Elio, alimenti che, ricordiamo, il cavaliere non può mangiare e non tollera perché legato a dei suoi brutti ricordi d’infanzia. E ci sarà un vero e proprio siparietto con Gemma, tanto che l’opinionista offrirà quel toast anche alla sua rivale per eccellenza. “Se mi lanci la ricotta in faccia ti denuncio” – dirà Elio. E lo show, quindi, è assicurato. A tutto questo si aggiungerà anche Armando Incarnato, che dirà la sua. Pronti?

Quando andrà in onda la scelta della tronista Nicole?

Per la scelta della tronista Nicole, invece, bisogna pazientare ancora un po’ e la vedremo in onda domani pomeriggio, a partire dalle 14. Stando alle anticipazioni, ma occhio agli spoiler, Nicole ha spiazzato tutti e ha scelto Carlo Alberto. Che ovviamente le ha detto di sì. Insomma, le emozioni non mancheranno, ma non ci resta che aspettare ancora un po’, ne varrà sicuramente la pena!