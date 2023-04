Uomini e Donne, Carlo Alberto è stato beccato con un’altra ragazza? Ultime news sul trono di Nicole

Dopo la pausa in occasione del Ponte del 25 aprile ecco che il famoso e seguito dating show di Canale 5, Uomini e Donne, non smette di regalare sorprese ed emozioni agli affezionati telespettatori. Nella puntata di oggi verrà dato spazio al trono classico e, secondo alcune anticipazioni, ci sarebbe una segnalazione sul corteggiatore di Nicole Carlo Alberto. Cosa sarà accaduto e come proseguirà la conoscenza tra i due?

Uomini e Donne, anticipazioni 27 aprile 2023: oggi il trono di Nicole, ultime news su Armando e Lucrezia

La segnalazione sul tronista di Nicole Carlo Alberto

Nello studio di Uomini e Donne è arrivata una segnalazione su Carlo Alberto, il corteggiatore di Nicole Santinelli. Il ragazzo sarebbe stato beccato insieme ad un’ altra donna. L’indiscrezione arriva dall’esperta di gossip Deianira Marzano e pare che Carlo domenica o lunedì sera si trovasse al Papeete Beach insieme ad un amico e anche a diverse ragazze. Alcune fan della trasmissione, notandolo, gli hanno chiesto di fare una foto insieme ma lui si è rifiutato, dicendo che non poteva per via del contratto stipulato con la trasmissione. Tuttavia, le ragazze avrebbero poi visto che il corteggiatore era insieme ad una donna bruna con la quale Carlo avrebbe parlato per tutto il tempo. Ora, come reagirà la tronista Nicola un a volta appresa la notizia?

Com’era finita la puntata

Nell’ultima puntata della trasmissione, prima della sospensione per il Ponte del 25 aprile, Carlo è uscito dalla studio a causa del bacio scattato tra Nicole e Andrea dopo le incomprensioni che li avevano visti protagonisti nel corso delle ultime settimane. Nicole è poi uscita subito per chiarire la situazione e il corteggiatore è rientrato. Atteggiamento questo che ha destato qualche sospetto nell’opinionista Gianni Sperti il quale – sebbene fosse sempre stato dalla sua parte – lo ha ritenuto costruito e fuori luogo, soprattutto perché poco dopo, si è fatto convincere a tornare nel programma.