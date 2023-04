Giorgio Manetti torna a Uomini e Donne? Ecco cosa ha detto su Gemma Galgani

Il noto dating show di Canale 5, Uomini e Donne, continua a regalare tante emozioni e colpi di scena ai propri telespettatori. In particolare, l‘ex cavaliere del trono over Giorgio Manetti sembra manifestare l’intenzione di tornare in studio. A lungo legato con uno dei volti noti del programma, ovvero la signora Gemma Galgani, l’uomo non esclude dunque la possibilità di rivedere la sua ex fidanzata.

Le parole dell’ex cavaliere di Uomini e Donne Giorgio Manetti su Gemma Galgani

In un’intervista al settimanale Nuovo Tv, Giorgio appare propenso a rivedere l’ex compagna. Il legame tra i due ha tenuto banco per molti anni in trasmissione, facendo appassionare alle loro vicende numerosi spettatori. Ora, dunque l’ex cavaliere potrebbe tornare a fare capolino nel programma e rivedere la sua ex fidanzata rispetto alla quale ha detto: “Lei è stata una piacevolissima frequentazione. Avrei voluto più tempo a disposizione per stare con lei, così avrei scoperto quello che sarebbe potuto succedere tra noi”. Ai tempi Manetti aveva deciso di abbandonare il dating show dopo essersi reso conto che nessuna della dame presenti in studio sarebbe riuscita a catturare la sua attenzione.

“Certo che mi ricordo di quel fatidico 4 settembre 2015, quando disse di voler chiudere. Anche se fino alla notte prima mi diceva che voleva uscire insieme a me dal programma”, ricorda l’ex cavaliere rispetto a quanto vissuta con Gemma nel programma. “L’ho perdonata, ma non dimentico. Se la rivedrei? Se mi cercasse lei, io non direi di no. se davvero lo volesse, un uomo lo troverebbe. Il problema è che non credo lascerebbe mai Uomini e Donne per nessun motivo”, conclude.

La conoscenza con Giuseppe e Elio

Nell’attesa di eventuale ritorno in studio dell’ex cavaliere Giorgio Manetti, proseguono le conoscenze di Gemma. La donna sta attualmente uscendo con Giuseppe ed Elio. Rispetto a quest’ultimo però pare esserci tra i due solamente una splendida amicizia in quanto il cavaliere sembra preferire donne più giovani. Che l’arrivo di Manetti possa rimescolare le carte in tavola?