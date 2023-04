Uomini e Donne, anticipazioni 27 aprile 2023: oggi il trono di Nicole, ultime news su Armando e Lucrezia

Dopo aver visto al centro dello studio Elio, nuovo cavaliere del parterre maschile, discutere (e non poco) con l’opinionista Tina Cipollari, diviso tra Gemma e Paola, oggi torna Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti dame e cavalieri, ma anche giovani tra tronisti e corteggiatori: tutti sono lì con l’unico obiettivo di mettersi in gioco e innamorarsi. La padrona di casa, Maria De Filippi, nella puntata di oggi lascerà spazio al trono Over o a Nicole e Luca, i due tronisti che sono lì per trovare la persona adatta a loro? Ecco tutte le anticipazioni di giovedì 27 aprile.

Nicole e il bacio con Andrea Foriglio, Carlo Alberto va via

Stando alle anticipazioni riportate da Lorenzo Pugnaloni oggi andrà in onda la seconda parte della puntata registrata sabato. E si parlerà della tronista Nicole, che ha portato in esterna l’osteopata romano Andrea Foriglio: i due sono usciti insieme, si sono chiariti e c’è stato un bel bacio passionale. Un’esterna che l’altro pretendente, Carlo Alberto, non ha certo visto di buon occhio: il ragazzo ha preferito andare via. Nicole ha deciso di andare dietro le quinte per ‘riprenderlo’, lui è rientrato e sono scoppiate le polemiche: secondo Roberta e l’opinionista Gianni, Carlo Alberto è un ‘sottone’. Sarà già innamorato?

Aurora contro Armando, cosa c’entra Lucrezia Comanducci

Ma non finisce certo qui. Stando alle anticipazioni oggi si parlerà, molto probabilmente, anche del trono Over. E protagonisti saranno Aurora Tropea, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri. Secondo la dama, che è ritornata da poco in studio, Armando avrebbe continuato a frequentare lontano dalle telecamere Lucrezia, ex corteggiatrice del tronista Gianluca. La giovane verrà sentita al telefono e le polemiche non mancheranno. Ci saranno altri colpi di scena?

Per il trono di Luca Daffrè, invece, forse bisogna pazientare un po’ e aspettare la puntata di domani, l’ultima della settimana ‘corta’ del dating show, che ha preso qualche giorno di vacanza per il Ponte del 25 aprile.