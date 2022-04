Uomini e Donne, chi è Fernando il corteggiatore di Veronica: età, lavoro, Instagram

Uomini e Donne. Oggi in onda un’altra attesissima puntata del salotto di Maria De Filippi: c’è una una nuova corteggiatrice che occupa il trono e si chiama Veronica: bella, estroversa, ironica e molto attiva. Riuscirà a trovare l’amore entro la fine del dating show più famoso di Canale5? Scopriamo insieme il suo primo corteggiatore: Fernando.

Fernando, insegnante di educazione fisica: la prima esterna tra i due

La loro prima esterna è andata davvero alla grande oggi. Fernando fa il professore di educazione fisica in una scuola elementare ed è molto appassionato di sport in generale. Pratica il calcio da tempo, ma non solo. Veronica, invece, ha un pessimo rapporto con lo sport, ma grazie a Fernando è riuscita anche riscoprire questa attività e fare un po’ di movimento all’aperto. L’esterna è stata molto divertente, hanno fatto stretching e si sono scambiati delle battute molto simpatiche. Fernando è gentile ed accogliente, ma poco estroverso, mentre Veronica è molto più frizzante e ironica. Tuttavia, i due si compensano a vicenda e il mix sembra funzionare.

Instagram

Fernando è molto seguito sui social. Come ha spiegato in puntata, prima di fare l’insegnante ha lavorato come modello, attore in alcuni spot e come influencer.