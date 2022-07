Uomini e Donne, ex dama beccata con un calciatore sposato: ‘E’ una ruba mariti!’

Bufera social attorno a un ex protagonista di Uomini e Donne che avrebbe iniziato una storia con un calciatore sposato. E il popolo del web, che non perdona, si è scagliato contro quella che un tempo era una delle dame del dating show di Maria De’ Filippi. Ma di chi stiamo parlando?

Vittoria Deganello e Alessandro Murgia stanno insieme?

Il gossip si è acceso attorno a Vittoria Deganello e il calciatore Murgia, adesso alla Spal ma fino al 2019 in orbita Lazio, che starebbero vivendo più che un flirt insieme. Del resto le foto postate dall’ex dama su Instagram, benché non si veda mai in volto il suo accompagnatore, rappresentino più che un indizio. La showgirl si trovava in Trentino e ha pubblicato degli scatti in cui si capisce chiaramente di essere in compagnia: prima su una bici, poi di fronte a un dessert.

Insulti social all’ex dama di Uomini e Done

Ma qual è il problema allora? Che in realtà il calciatore sarebbe in realtà fidanzato. Tanto basta per aver fatto scatenare i commenti (li potete trovare tutti qui) contro la showgirl. “Potevi evitare, non serve postare tutto sui social“, si legge in un commento. “Sei proprio una donna da quattro soldi“, scrive un altro utente. E ancora: “Sei una ruba mariti”, “Goditela finchè dura perché poi arriva il karma”. “Da questa bici potresti cadere, ma non ti fai schifo?“. I messaggi sono chiari: nessuno (o quasi) ha preso bene la storia tra i due.