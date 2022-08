Uomini e Donne, le registrazioni martedì 30 e mercoledì 31 agosto 2022: tronisti e anticipazioni

Poche settimane e su Canale 5, a partire dalle 14.45, prenderà il via il dating show Uomini e Donne. La data da cerchiare in rosso sul calendario è una: il 19 settembre. Ma, come sanno bene i telespettatori che seguono da anni la trasmissione, le puntate sono registrate e, stando alle anticipazioni rilasciate dalla pagina Uominiedonneclassicoeover, proprio oggi e domani Maria De Filippi tornerà in studio. E presenterà i nuovi tronisti, 2 uomini e 2 donne che parteciperanno con la speranza di tornare a casa con la persona giusta.

Ida Platano ci sarà a Uomini e Donne?

Sempre stando alle segnalazioni arrivate alla pagina Uominiedonneclassicoeover, Ida Platano potrebbe non essere presente nelle prime registrazioni. La dama del parterre femminile, che tanto aveva fatto discutere per la sua storia tormentata con il cavaliere Riccardo Guanieri, è stata avvistata in Sicilia. Questo vuol dire che non sarà a Roma per le puntate? Non è detto, è tutto da vedere!

Chi sono i protagonisti confermati

Stando alle ultime indiscrezioni, a Uomini e Donne sicuramente tornerà Gemma Galgani. Ma ci saranno, sempre salvo cambiamenti, anche Armando Incarnato, Biagio Di Maro, Gloria Nicoletti, Pinuccia volti ormai noti del dating show.