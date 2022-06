Da Uomini e Donne al GF Vip: Gemma Galgani e Giorgio Manetti nuovi concorrenti?

Gemma Galgani è di certo diventata una celebrità nel panorama mediatico e televisivo, soprattutto in casa Mediaset, grazie al trampolino di lancio offertole da Maria De Filippi con il suo salotto pomeridiano. Di fatto, la partecipazione fissa della dama bionda alla trasmissione “Uomini e Donne” l’ha resa celebre con un seguito di fan e haters non indifferente. Non si sa se siano più fan o haters, ma una cosa è certa: ha un suo vasto pubblico.

La storia d’amore tra Gemma e Giorno a Uomini e Donne

La sua, ormai lontanissima, storia d’amore con Giorgio Manetti ha fatto sognare il pubblico del programma per anni, anche se poi finita non in modo troppo positivo per lei. Dal loro primo incontro in trasmissione, alle uscite romantiche e agli ostacoli affrontati, il pubblico è stato letteralmente incollato allo schermo.

Ostacoli del cuore

Ad un certo punto, i due avevano anche deciso di lasciare il programma insieme per vivere privatamente il loro grande amore. Sembrava, dunque, che Gemma avesse effettivamente realizzato il sogno di una vita, a giudicare dalle sue espressioni. Ma ecco che, proprio quando la relazione iniziò a farsi più seria, le cose presero improvvisamente una brutta piega.

Una storia finita male, anche senza troppe spiegazioni. Così, Gemma è ritornata a partecipare alla trasmissione, con difficoltà a trovare l’amore, mentre Giorgio è andato per altre strade.

Leggi anche: Gemma Galgani: chi è, età, marito, Instagram, curiosità e vita privata della dama di Uomini e Donne

Gemma Galgani e Giorgio Manetti al GFVip?

Tuttavia, un’ultima indiscrezione è riuscita a far vibrare nuovamente gli animi dei fan più accaniti: a quanto pare sia Gemma Galgani che Giorgio Manetti potrebbero essere concorrenti della nuova edizione del GFVip. Attenzione: non c’è niente di ufficiale ancora, si tratta di rumors, di indiscrezioni e voci di corridoio. Certo è che un loro riavvicinamento al Grande Fratello scatenerebbe senz’altro un caso mediatico.

Le indiscrezioni sulla partecipazione

Sono, ad oggi, davvero tantissimi i fan che vorrebbero un loro riavvicinamento, quantomeno un incontro, un chiarimento. Altrettanti, però, sono quelli che sperano di vederli nella casa solo per godersi i loro battibecchi. Chissà cosa potrebbe accadere se, in effetti, i due si riavvicinassero per qualche tempo. E per di più in casa, chiusi, con altri concorrenti.

Novità in arrivo

Per ricevere le notizie ufficiali, ed essere certi di queste indiscrezioni, dovremmo ancora attendere qualche tempo. Tuttavia, settembre è proprio dietro l’angolo, e intanto il palinsesto televisivo di Mediaset si annuncia già particolarmente interessante per il futuro.