Quando inizia Uomini e Donne? La data, chi sono i tronisti e gli opinionisti

Il conto alla rovescia si può attivare perché tra pochissime settimane, dopo la pausa estiva, riprenderà il via Uomini e Donne, il dating show di Canale 5 che da anni, ormai, appassiona migliaia e migliaia di telespettatori. La data da cerchiare in rosso sul calendario è una: lunedì 19 settembre Maria De Filippi tornerà in onda.

Chi saranno i nuovi tronisti di Uomini e Donne?

Non c’è ancora nessuna ufficialità, nessun nome è confermato. Tra le indiscrezioni, però, c’è chi vede già sul trono Lilli Pugliese, ex corteggiatrice di Luca Salatino, e Antonio Medugno, concorrente dell’ultima edizione del GF VIP: sarà davvero così? C’è chi, poi, sostiene che i quattro tronisti saranno volti nuovi, estranei al mondo dello spettacolo e la pagina Uominiedonnetronoclassicoover ha già individuato le presunte professioni. Sul trono, quindi, potrebbero salire un personal trainer, una commessa, un’imprenditrice e un infermiere. Chissà…

Ida Platano come opinionista?

Nuovi tronisti e nuovi opinionisti? Secondo le anticipazioni rilasciate da Mondotv24 Ida Platano, volto storico del trono over, potrebbe diventare una nuova opinionista, quindi sedere al fianco di Gianni e Tina. Non ci resta che aspettare e capire cosa succederà a partire dal 19 settembre, quindi tra pochissime settimane!