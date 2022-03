Uomini e Donne, Matteo Ranieri ha scelto: ecco chi tra Federica Aversano e Valeria Cardone

Fine dei giochi, Matteo Ranieri di Uomini e Donne avrebbe rotto gli indugi compiendo la sua scelta. E’ questa l’indiscrezione rilanciata in queste ultime ore e che potrebbe quindi spezzare gli equilibri all’interno del programma. Il tronista ha quindi scelto? Ma chi è stata la prescelta tra Federica Aversano e Valeria Cardone? Vediamo il clamoroso spoiler.

Matteo Ranieri ha scelto Valeria Cardone: le reazioni

A rilanciare l’indiscrezione è stata la pagina Instagram @Uominiedonneclassicoeover che non ha dubbi in merito. In un post viene chiaramente indicato il nome di Valeria (Cardone, ndr) quale scelta del tronista Matteo. Immediate sono state le reazioni degli utenti che si sono divisi immediatamente tra favorevoli e contrari. «Mi ha deluso», si legge tra i commenti. «Ha fatto bene», è invece un’altra risposta. Insomma, una scelta che chiaramente farà discutere e che andrà a discapito dell’altra corteggiatrice, Federica, costretta quindi a cedere il passo alla rivale.

https://www.instagram.com/p/Cbk5mZJMIFg/

Chi è Valeria di Uomini e Donne

Di lei vi avevamo parlato qui. Valeria è napoletana e vive a Casoria con una laurea in Economia. Ha 25 anni. Come lavoro, al momento, si occupa di recupero credito. Molto emozionante era stata la sua esterna con Matteo e i due sembravano essersi trovati (e non poco!). Come non ricordare infatti il bacio tra i due? «Sei raro, vedo del buono», aveva detto la corteggiatrice al tronista. Adesso la scelta finale che sarebbe quindi ricaduta su di lei: sarà allora lieto fine tra lei e Matteo? Staremo a vedere.