Uomini e Donne, oggi nuovo cavaliere per Gemma: cosa vedremo giovedì 6 ottobre

Uomini e Donne. Anche oggi ne vedremo delle belle. Questo è poco ma sicuro, perché con Uomini e Donne, il salotto più apprezzato del pomeriggio di Canale 5 in compagnia di Maria De Filippi non ci si annoia ma. Anche oggi, giovedì 6 ottobre, ci saranno interessanti colpi di scena. Siete pronti?

Le anticipazioni per la puntata di oggi

Un giovedì, questo, che sarà particolarmente pepato, perché vedrà al centro dell’attenzione molti protagonisti della fascia senior della trasmissione. Dopo la puntata di ieri, che ha dato un certo spazio e rilievo ai tronisti, come ad esempio Federico Dainese e Lavinia, oggi a partire dalle 14.45, invece, si ritornerà a parlare delle vicende sentimentali dei senior. In modo particolare sarà Gemma la prima ad essere attenzionata dalla trasmissione. La dama ha iniziato la stagione televisiva rifiutando un pretendente dopo l’altro, ma ora arriverà un nuovo interessante spasimante.

Gemma al centro dello studio

La bionda di Torino, allora, a quanto pare, sarà entusiasta di conoscere il corteggiatore, arrivato appositamente per lei dopo tanto tempo in attesa. Ma, anche questa volta, l’incontro e la conoscenza non sarà per nulla regolare, e ci saranno notevoli colpi di scena a cui prestare attenzione. Certo, a creare scompiglio in studio ci penserà infatti Tina Cipollari che di certo non si farà scappare l’occasione di lanciare le sue accuse nei confronti della sua eterna “rivale” nel salotto rosa di Canale5. Chi avrà la meglio questa volta?

Colpi di scena

Pare che Tina, scendendo un poco nel dettaglio, inizierà a ironizzare sulla dama e chiederà l’intervento del medico addirittura. Insomma, l’opinionista del programma di Canale5 sconvolgerà l’equilibrio emotivo e psicologico di Gemma, dando così il via libera per un simpatico siparietto – il che piacerà decisamente poco a Gemma. Un siparietto che, ad ogni modo, non mancherà di divertire il pubblico in studio.