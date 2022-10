Uomini e Donne, anticipazioni 6 ottobre 2022: le esterne di Federica, trono over o classico? Cosa vedremo oggi

Dopo aver visto al centro dello studio Rosalia e Antonio del trono Over, tra non poche polemiche e frecciatine dell’opinionista Tina nei confronti di Tina, e la prima esterna del tronista Federico Dainese con la bella Monica, oggi torna l’appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più famoso e seguito di sempre. I riflettori, questa volta, su chi saranno puntati?

Le esterne di Federica Aversano oggi a Uomini e Donne

Dopo aver visto le esterne di Federico e Lavinia, probabilmente oggi verrà lasciato spazio a Federica Aversano, la tronista che dopo l’esperienza l’anno scorso come corteggiatrice ha deciso di rimettersi in gioco. Riuscirà a trovare l’uomo giusto per lei, quello che la sappia amare e apprezzare? Non ci resta che scoprirlo seguendo la trasmissione!

Alessandro e Roberta, le ultime news anche su Ida e Riccardo

Ma non finisce qui. Molto probabilmente oggi verrà lasciato spazio anche ai protagonisti del trono Over, tra dame e cavalieri. E i riflettori potrebbero essere puntati su Alessandro, l’ex di Ida che non ha nascosto l’interesse per Roberta: tra i due la complicità c’è, eppure qualcosa pare sia andato storto. Come mai? Riusciranno a trovare un punto di incontro? Quanto a Ida e Riccardo, dopo l’abbraccio e il chiarimento ci sarà un ritorno di fiamma?