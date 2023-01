Uomini e Donne, quando ci sarà la scelta di Federico Nicotera? Chi sceglierà tra Alice e Carola

Uomini e Donne non si smentisce mai: il salotto pomeridiano più famoso della Mediaset, e condotto magistralmente da Maria De Filippi, riesce sempre a stupire il suo amato pubblico con tanti colpi di scena, novità e tresche con le quali non ci si annoia mai. Da qualche anno, poi, Maria De Filippi ha avuto la brillante idea di accorpare insieme sia il trono over che quello dei giovani, in modo tale da creare, come spesso accade, degli intrecci imprevisti e tanta – tantissime – occasioni per il gossip.

Quando ricomincia Uomini e Donne dopo le feste? La prima puntata del 2023 e le anticipazioni

Uomini e Donne, tutte le novità dopo la pausa natalizia

I risultati, poi, le danno ragione: gli ascolti sono in aumento, e sempre più telespettatori continuano ad appassionarsi la programma. Ora siamo al mese di gennaio, le puntate sono appena riprese dopo la pausa natalizia, e qualche trono si avvicina a quella che sarà il momento fatidico della scelta finale, come nel caso di Federico Nicotera, che è rimasto con le sue bellissime corteggiatrici, Alice e Carola, così diverse tra loro, per età e carattere, ma entrambe in grado di rapire le attenzioni del giovane tronista che, proprio in queste settimane, avrà una bella gatta da pelare con la sua scelta. Chi sceglierà Federico di Uomini e Donne quindi? Il dating show di Maria De Filippi ha ancora tante sorprese per voi telespettatori, quindi non perdetevi tutti i nostri aggiornamenti.

Chi è la scelta di Federico di Uomini e donne?