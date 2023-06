Uomini e Donne, quando torna in onda? Registrazioni e data prima puntata 2023

Il celebre dating show Uomini e Donne si è preso la sua consueta pausa estiva prima del previsto quest’anno. Tutti i fan sono già in trepida attesa per l’inizio della nuova edizione: quando andrà in onda la prima puntata? Ecco la data e tutto quello che sappiamo sulle novità che ci saranno nel programma di Maria De Filippi.

Quando torna in onda Uomini e Donne?

Uomini e Donne è uno degli show più amati della tv italiana degli ultimi anni. Quest’edizione si è conclusa il 12 maggio, decisamente prima rispetto agli altri anni e al pubblico non sono state date spiegazioni. Lo stesso pubblico che ora ha in mente una sola domanda: quando inizierà la nuova edizione? Secondo alcune indiscrezioni social, riportate dall’esperto Lorenzo Pugnaloni, pare che la nuova puntata andrà in onda il 18 settembre 2023.

Le indiscrezioni social sulla prima puntata

Nonostante il silenzio da parte della redazione del programma, dai social sono emerse alcune indiscrezioni sullo show. È stato proprio Lorenzo Pugnaloni a rivelare che il dating show riprenderà il 18 settembre, ma questa non è stata l’unica indiscrezione. Sembra anche che ci sarà una vera e propria rivoluzione nello show, cosa cambierà? È in fase di valutazione la possibilità di tornare al vecchio format con la divisione dei troni Classici dagli Over.

Registrazioni e anticipazioni su Uomini e Donne 2023

Quando inizieranno le registrazioni dello show? Non c’è ancora una data di inizio ufficiale, ma sembra che tutte le riprese inizieranno a partire dall’ultima settimana di agosto. Tra i nuovi tronisti Alessio Campoli, Alice Barisciani, Cristian Di Carlo, Andrea Fenoglio e Carlo Alberto Mancini? Non è ancora chiaro se Tina Cipollari farà ancora parte dello show. E, quindi, non ci resta che pazientare ancora un po’ per capire cosa accadrà nel dating show più amato e seguito di sempre, quello che da anni tiene compagnia a migliaia e migliaia di telespettatori.