Quando ricomincia Uomini e Donne? C’è la data

Importante anticipazione su Uomini e Donne, ecco quando potrebbe ricominciare il programma. A poco più di un mese dunque dalla fine dell’ultima edizione è già tempo di guardare avanti e vedere quando potrebbe ricominciare il dating show più famoso della tv una volta terminata la pausa estiva. E in tal senso ci sono le prime indiscrezioni: quando rivedremo dunque il programma di Maria De Filippi su Canale 5? Ecco cosa sappiamo.

Quando ricomincia Uomini e Donne? Ultime news

Poco fa la pagina Instagram @uominiedonneclassicoeover ha diffuso infatti una vera e propria notizia-bomba ovvero la possibile data d’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Secondo quanto riportato nell’ultima storia Instagram dell’esperto blogger il programma della De’ Filippi potrebbe riprendere il prossimo lunedì 18 settembre 2023, con registrazioni fissate per l’ultima settimana di agosto. Se così sarà – ma non abbiamo dubbi circa la fondatezza dell’indiscrezione considerando la fonte più che autorevole – possiamo iniziare allora ufficialmente il conto alla rovescia…

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa vedremo nella prossima stagione

Insomma, il pubblico non vede l’ora di rituffarsi nelle storie d’amore, nei battibecchi, nei litigi, negli scontri tra i protagonisti e dunque nelle emozioni uniche che soltanto Uomini e Donne sa regalare. Ma quali potrebbero essere le novità della prossima stagione? Come vi abbiamo riportato in questo articolo precedente, nonostante la trasmissione sia finita da poco i temi sui quali discutere sono già diversi. Si parla ad esempio di un possibile ruolo diverso per Tina Cipollari in trasmissione, che sarebbe pronta ad abbandonare il suo ruolo di opinionista, oppure della possibilità di un ritorno alle origini del format – ipotesi questa confermato anche dallo stesso Lorenzo Pugnaloni – abbandonando la formula mista dei troni utilizzata nelle ultime edizioni.

