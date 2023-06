Uomini e Donne, Tina Cipollari lascia il ruolo da opinionista? Le ultime novità

[adrotate group="9"]

Ci ha appassionato, ci siamo arrabbiati, abbiamo sorriso e piano, ci siamo emozionati ascoltando – e guardando – le storie d’amore che nascevano o che magari finivano. Uomini e donne è finito ma il programma condotto da Maria De’ Filippi continua a far parlare di sé: e anche se al momento non ci sono puntate da registrare e rivedere nella fascia pomeridiana di Canale 5 i temi di discussione di certo non mancano. E nelle ultime ore una rivelazione sensazionale su Tina Cipollari ha infiammato i fan: vediamo di cosa si tratta.

Tina Cipollari dall’altra parte della “barricata”? Non sarà più opinionista ma…

Secondo gli ultimi rumors rilanciati dal portale Blasting News l’opinionista starebbe seriamente pensando di “scendere in campo” per cercare l’amore anziché commentarlo dall’esterno, esprimendosi – non senza alzare i toni – le vicende dei protagonisti in studio, che siano tronisti o pretendenti. Che dunque il futuro della battagliera Cipollari sia al centro della trasmissione? Al momento, chiaramente, siamo fermi all’indiscrezione e al campo delle ipotesi ma, stando al gossip, si tratterebbe di una possibilità davvero concreta.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa vedremo nella prossima edizione

Tra le tante anticipazioni in merito alla nuova stagione di Uomini e Donne si parla, come riporta Lanostratv di un possibile ritorno alle origini, ossia dividendo il trono Classico da quello Over in modo tale da separare meglio le storie e soprattutto i protagonisti. In questo modo ogni personaggio riacquisterebbe maggiore popolarità e attenzione, dando modo ai telespettatori di approfondire al meglio le singole vicende. Inoltre non è da escludere la possibilità di vedere qualche puntata di U&D anche nella fascia serale prime time, ma su questo è ancora presto per saperne di più. Che ne pensate intanto di tutte queste novità?

