Uomini e Donne: Tina Cipollari tira una torta in faccia a Riccardo Guarnieri

Uomini e Donne. Tina Cipollari ha dato spettacolo oggi in studio da Uomini e Donne: una torta in faccia direttamente a Riccardo Guarnieri dopo le sue sparate su Ida Platano ed Alessandro nella puntata di oggi, martedì 14 febbraio 2023. Infatti, oggi in studio, dopo qualche minuto, Maria De Filippi ha invitato Alessandro e Ida Platano a scendere in studio per raccontare come stanno andando le cose dopo la loro uscita dallo studio. Ida e Alessandro sono arrivati a festeggiare i primi loro 3 mesi di relazione insieme, e hanno coronato il loro amore anche grazie ad un viaggio avventuroso ed emozionante a Miami, ma questo ha ovviamente destato la reazione di Riccardo Guarnieri, che ha avuto in studio un duro scontro con la siciliana, che di certo però non le ha mandate a dire.

Lavinia Mauro di Uomini e Donne, chi è la mamma: età, lavoro, foto

Ida Platano ed Alessandro in puntata a Uomini e Donne

C’è stato bisogno dell’intervento di Maria De Filippi per poter placare la situazione, davvero incandescente tra i due: Riccardo, inoltre, aveva rilasciato un’intervista in. cui aveva parlato non benissimo di Alessandro, e per questo la situazione è andata degenerando. Ad ogni modo, solamene dopo intensi minuti di sfogo, la situazione si è finalmente placata. Ma c’era bisogno di un colpo di scena finale, e per questo ci ha pensato Tina Cipollari.

Tina tira una torta in faccia a Riccardo Guarnieri

Dopo il racconto emozionante di Ida e Alessandro, è scesa anche Lavinia in studio, la quale ha avuto il suo confronto con Alessio Campoli a seguito della proiezione della loro esterna. Oggi, martedì 14 febbraio 2023, è anche il giorno del compleanno di Alessio Campoli, ed ecco che arriva il particolare della torta, arrivata in studio da parte di Lavinia per fargli una sorpresa e ovviamente gli auguri. Tutto bello, tutto carino, finché Tina non ha deciso di prendere in mano la situazione. Si è diretta decisa verso la torta ma invece di mangiarla, come tutti credevano, ha dichiarato di volerla spiaccicare in faccia a qualcuno. Dapprima ha pensato ad Armando Incarnato, il quale si è subito scansato, fuggendo via. Poi si è diretta verso Gemma Galgani, completamente terrorizzata. Ma poi, ecco che Gianni ha bloccato Riccardo, il quale ha dovuto cedere: Tina gli ha scaraventato la torta direttamente in faccia, dando una degna conclusione al suo inutile ed eccessivo sfogo contro Ida Platano.