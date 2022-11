Valeria Marini, chi è la mamma Gianna Orrù: di dov’è, età, marito, la truffa, lavoro, foto

Gianna Orrù è conosciuta soprattutto per due cose in particolare: la prima è quella di essere la mamma di Valeria Marini, la seconda molto meno piacevole. Infatti, la signora Orrù qualche tempo fa è stata vittima di una truffa da parte di un uomo che le si era avvicinato, a quanto pare anche grazie all’aiuto della figlia stessa.

Chi è Gianna Orrù e la truffa di qualche anno fa

L’uomo in questione si chiama Giuseppe Milazzo, è un presunto produttore cinematografico e regista. Proprio la stessa Valeria Marini l’aveva presentato a sua madre, e lui, cogliendo l’occasione al volo, l’aveva convinta di essere un esperto di criptovalute e investimenti online. Dopo qualche scambio la Orrù, fidandosi dell’uomo, aveva investito online più di 335mila euro. Il tutto era avvenuto nell’anno 2018.

La dinamica della truffa, la denuncia, i problemi

All’inizio di tutto, il truffatore aveva indotto la signora ad investire oltre 10mila euro, nel mese di febbraio. In seguito l’investimento era salito, e non di poco, arrivando addirittura a 100mila euro. Ben presto, poi, la Orrù si rese conto che gli investimenti non stavano portando a nulla, e così il tutto iniziò a sbrigliarsi. Intanto, però, il signor Milazzo era diventato irreperibile ed era stato denunciato. Una vicenda che appare come una macchia sulla sua vita, per essersi fidata tranquillamente dell’uomo che le prometteva soldi facili.

Vita e carriera della madre di Valeria Marini

Ma chi è lei? Gianna Orrù è sarda fino al midollo, potremmo dire, poiché nata a Cagliari il 24 gennaio 1938. Ma sin da giovanissima ha abbandonato la sua terra per dirigersi verso la Capitale, Roma, dove ha conseguito la laurea presso l’Isef. Nei primi anni della sua vita, la sua carriera si era incentrata sull’insegnamento – educazione fisica – già nel suo capoluogo sardo, dove nel frattempo era tornata momentaneamente a vivere.

Il marito, la figlia e la separazione

La figlia, Valeria Marini, è nata in seno al suo rapporto d’amore con Mario Marini. La coppia si sposò nel 1960, e oltre a Valeria, ha avuto anche altri figli, di nome Fabio e Claudia. Dopo qualche anno, però, la coppia si è separata irrimediabilmente. Ma ciò non ha scoraggiato per nulla Gianna Orrù, la quale ha continuato imperterrita la sua carriera da docente, prima di tornare nuovamente nella capitale per seguire da vicino più da vicino le vicende della figlia Valeria dopo il suo successo mediatico. Suo marito, lo ricordiamo, Mario Marini, è morto qualche anno fa, nel 2014 all’età di 80 anni.