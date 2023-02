Verissimo, chi sono gli ospiti di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023: anticipazioni e interviste

Come ogni fine settimana che si rispetti l’appuntamento su Canale 5 è solo uno. Ed è quello, che i telespettatori conoscono bene, con Verissimo, il salotto televisivo più amato e seguito. Alla conduzione Silvia Toffanin, che con la sua eleganza e il suo garbo sa come mettere a proprio agio gli ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo. Che anche in questo weekend si racconteranno a cuore aperto: dalla carriera all’amore. Ecco tutte le anticipazioni di sabato 25 e domenica 26 febbraio 2023.

Chi sono gli ospiti di Verissimo di sabato 25 febbraio

A Verissimo tanti ospiti, volti noti del mondo dello spettacolo, del cinema, della musica, pronti a raccontarsi a cuore aperto ai microfoni di Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di sabato Leo Gassmann, figlio di Alessandro Gassmann, reduce dal successo a Sanremo con il brano ‘Terzo cuore’. Il giovane cantante, con la sua spontaneità e la sua umiltà, ha conquistato tutti. E ancora, da Silvia Toffanin anche una delle coppie più amate della tv, quella formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti e innamorati nella casa del Grande Fratello Vip e ora sono genitori del piccolo Gabriele. Clizia, tra l’altro, parlerà della sorella Micol, concorrente del reality che ha conosciuto lì Edoardo Tavassi: questa storia d’amore sarà bella come la loro? A Verissimo, poi, sarà la volta di Mr Rain, il cantante arrivato al terzo posto a Sanremo con la sua ‘Supereroi’, che è diventata un po’ un manifesto. Di forza e coraggio.

In aggiornamento

Gli ospiti di domenica 26 febbraio

Non solo sabato. Silvia Toffanin terrà compagnia al pubblico anche di domenica, subito dopo Amici (talent show di successo di Canale 5). E tra gli ospiti ci sarà l’attrice, conduttrice e comica Katia Follesa, che recentemente abbiamo visto sul palco al fianco dell’amica Michelle Hunziker nello show Michelle Impossible. E che si racconterà a cuore aperto: dalla carriera all’amore!

In aggiornamento