Verissimo domenica 3 aprile: gli ospiti, orario e le anticipazioni

Verissimo, la trasmissione condotta da Silvia Toffanin torna un Tv oggi, 3 aprile 2022, con il nuovo appuntamento della domenica pomeriggio. Vediamo dunque a che ora inizia, ma sopratutto quali sono gli attesissimi ospiti della puntata di oggi.

Verissimo oggi: l’orario della puntata di domenica

La puntata di Verissimo di oggi, domenica 3 aprile, andrà in onda a partire dalle ore 16:30. Inizierà dopo il reality Scene da un Matrimonio. Per chi è interessato, questa domenica la puntata vede protagonisti Miriana e Vito,una coppia pugliese. Lui ha fatto molto fatica a conquistare la bellissima Miriana e a portarla all’altare, in quanto lei aveva perso ogni fiducia negli uomini.

Verissimo domenica: chi sono gli ospiti

Tornando a Verissimo, ecco quali sono gli ospiti di oggi, svelati dalla conduttrice Silvia Toffanin. Abbiamo la coppia di sorelle argentine Belen e Cecilia Rodriguez, che sveleranno il loro rapporto familiare, raccontando aneddoti sulla loro infanzia. Nell’intervista parleranno della loro carriera, dei loro amori e dei progetti futuri.

Ci sarà poi la supermodella Bianca Balti che ultimamente ha rivelato di essere stata per anni invischiata in relazioni tossiche. Adesso, ha detto, è il momento di dire basta. Dalla Toffanin spiegherà quale svolta vuole dare al suo futuro sentimentale e professionale.

Ospite di Verissimo anche il bravissimo e simpaticissimo conduttore Enrico Papi che ai microfoni di Mediaset racconterà la sua vita professionale e, grazie alla bravura della Toffanin, svelerà qualcosa della della sua vita privata.

Un altro ospite importante è il principe Emanuele Filiberto: sicuramente con lui ci saranno sorprese.

Gli ultimi ospiti sono la coppia formata dagli innamoratissimi Giorgia Palmas e Filippo Magnini, che racconteranno la loro storia d’amore.

Verissimo: gli ospiti di ieri

