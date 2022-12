Irama, chi è la fidanzata Victoria Stella Doritou: età, carriera, Instagram, vita privata della modella

Victoria Stella Doritou è una modella di origini greche. La bella Victoria è balzata agli onori della cronaca nel 2019, in seguito alla rottura tra Giulia De Lellis e Irama. Pare infatti che il motivo della rottura tra i due fosse proprio la modella greca, entrata nella vita del cantante. Ma di certo non si è trattato di un capriccio, visto che, dopo tre anni, i due stanno ancora insieme e il loro rapporto va a gonfie vele.

Cerchiammo allora di conoscere più da vicino la giovane e bellissima ragazza dai capelli lunghi e dagli occhi scuri che ha stregato Irama. Per i più curiosi abbiamo raccolto una serie di informazioni relative alla vita privata della giovane modella.

Victoria Stella Doritou: chi è, altezza, anni e vita privata

Victoria Stella Doritou chi è

Victoria Stella Doritou è alta 177 cm, lavora come modella per l’agenzia Independent di Milano e Londra. Tra le sue passioni la danza classica e la musica. In passato è stata fidanzata con il tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta ma adesso è felicemente fidanzata con il cantante Irama.

Il profilo Instagram ufficiale di Victoria Stella Doritou è @thevictoriastella dove pubblica molte foto personali tratte da shooting e campagne pubblicitarie alle quali prende parte in qualità di modella.

Victoria e Irama

Victoria non pubblica sul suo profilo foto insieme a Irama. Ma, dal canto suo, nemmeno il fidanzato posta scatti con la bella Victoria. Hanno infatti deciso di tenere separate le loro carriere dalla vita privata, che cercano di tutelare al massimo. Consapevoli di quanto successo nel momento dell’inizio della loro storia, quando sono stati travolti dal gossip, adesso provano a non farsi sorprendere da paparazzi e curiosi e di non dare adito a pettegolezzi. Non si conoscono i nomi dei precedenti fidanzati di Victoria.