Viole come il mare, anticipazioni terza puntata 14 ottobre 2022: trama episodi di stasera

Dopo il debutto e il successo delle prime due puntate, con i quattro episodi mandati in onda, oggi su Canale 5 andrà in onda l’appuntamento imperdibile con Viola come il mare, la serie tv che vede tra i protagonisti gli attori Can Yaman, che per la prima volta recita in italiano, e Francesca Chillemi. Ma cosa succederà stasera? Ci saranno altri colpi di scena?

Viola continua a indagare sul padre

Nella terza puntata di stasera vedremo il poliziotto Demir continuare a indagare sul traffico di esseri umani: lui ha salvato la vita di Farah, l’ha portata a casa sua e la sta continuando a proteggere, ma questo non basta. Viola, invece, è sempre più concentrata su Raniero e sembra felice, disposta a continuare le sue ricerche per rintracciare il padre. Proprio grazie a Raniero la giornalista scoprirà che il padre aveva fatto visita a Palermo: perché l’ha abbandonata?

Il caso di stasera

Nel terzo appuntamento Viola e Demir si troveranno a indagare, la prima come giornalista e il secondo come poliziotto, sull’investimento di un uomo. Un’auto lo ha travolto ed è fuggito via. Ma non solo. La redazione di Sicilia Web viene scossa: un suo giornalista, arrivato da poco, viene convocato in Polizia: c’entra qualcosa con il traffico di esseri umani?

Dove vedere le repliche

Tutti gli episodi di Viola come il mare, lo ricordiamo, sono disponibili in streaming e in replica sul portale Mediaset Play.