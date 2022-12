Virginia Raffaele: chi è, età, altezza, carriera, vita privata dell’imitatrice ospite a Verissimo

Virginia Raffaele sarà uno degli ospiti di questo pomeriggio natalizio a Domenica In, nel salotto televisivo di Mara Venier. Prima di vedere qualche novità importante proprio all’interno della puntata, cerchiamo di conoscere più da vicino questo personaggio ospite, che racconterà qualcosa su di sé davanti alle telecamere di uno dei programmi più apprezzati dagli italiani. Continuate a leggere, ecco chi è Virginia Raffaele.

Scheda riassuntiva di Virginia Raffaele

Anzitutto una scheda riassuntiva di Virginia Raffaele, con i dati biografici essenziali, per poter entra in modo rapido e veloce nel vivo della sua vita, e avere qualche dato preliminare prima di leggere la sua biografia. Ecco la sua scheda personaggio:

Nome: Virginia

Virginia Cognome: Raffaele

Raffaele Età: 42 anni



42 anni Altezza: 180 cm

180 cm Professione: Attrice, Imitatrice

Attrice, Imitatrice Marito: /

Figli: /

Chi è l’attrice imitatrice

Virginia Raffaele è nata il 27 settembre 1980 a Roma, da una famiglia di circensi. Sua nonna, infatti, era una bravissima acrobata e cavallerizza e, tra le altre cose, fu una delle fondatrici del Luna Park dell’Eur. Fin da piccola ha studiato recitazione a teatro e si è appassionata alla danza. Già da bambina amava imitare i personaggi famosi, divertendosi tantissimo.

La carriera

La carriera artistica di Virginia Raffaele comincia nel 2001, quando fonda il trio comico Due interi e un ridotto, insieme a Danilo De Santis e Francesca Milani. Qualche anno dopo arriva il successo a teatro, dove ha lavorato al fianco di Max Giusti e Lillo & Greg, e in radio. Nel 2009 fa la sua prima apparizione in Tv come imitatrice, prima con “Quelli che il calcio“, poi con “Mai dire Grande Fratello 2009″. Tra le sue imitazioni più riuscite ci sono quelle di: Belen Rodriguez, Carla Fracci, Donatella Versace e Ornella Vanoni. Successivamente recita in “Il Commissario Giusti”, “Compagni di scuola”, “Carabinieri” e “Il maresciallo Rocca”. Nel 2019 la troviamo alla conduzione della 69esima edizione del Festival di Sanremo, insieme a Claudio Bisio e Claudio Baglioni.

Vita privata e sentimentale

Virginia, per oltre 5 anni, è stata legata sentimentalmente a Ubaldo Pantani, suo collega imitatore che ha conosciuto nel programma Quelli che il calcio. La storia tra i due sembrerebbe essere finita e, a quanto pare, Virginia non risulta essere legata a nessun altro uomo. Tuttavia, nonostante ciò, alcuni settimanali negli ultimi tempi l’hanno immortalata in compagnia di un uomo che potrebbe essere il fortunato prescelto dalla bella e simpatica imitatrice: si tratterebbe di Thomas Santu, attore di teatro, di 31 anni ed originario di Civitavecchia.

Instagram

Su Instagram Virginia Raffaele condivide diversi scatti, soprattutto della sua vita professionale: vanta un seguito di ben 919.000 follower.