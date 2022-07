Will Smith si scusa con Chris Rock con un video: “Mi vergogno, perdonami”

Dopo un po’ di tempo, Will Smith torna a parlare dell’accaduto che l’ha visto coinvolto durante la notte degli Oscar. Quella notte che sarebbe dovuta essere magica, indimenticabile. Quella notte, che per l’attore, è diventata l’inizio dell’incubo dopo che ha schiaffeggiato Chris Rock per una battuta fatta alla moglie. Ora, con un video, vorrebbe chiedergli scusa.

Le scuse di Will Smith

“Chris, ti chiedo scusa, il mio comportamento è stato inaccettabile. E sono qui quando sarai pronto a parlarmi. Ho speso gli ultimi tre mesi a ripensare alle sfumature e alla complessità di ciò che è accaduto in quel momento. Posso dirvi che non c’è nessuna parte di me che pensa che quello che ho fatto fosse il modo giusto di gestire le emozioni. Sto provando a non pensare a me stesso solo come un pezzo di m…

Vorrei dire a tutti che so che è stato confusionale, che è stato uno shock. Vi prometto che troveremo il modo di essere ancora amici. Che vi dimostrerò che sono ancora una persona diversa. Spero si possa risolvere in qualche modo“.