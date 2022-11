X Factor 2022: quando e dove vedere la replica della puntata del 10 novembre su Tv8 (in chiaro)

X Factor 2022 entra sempre più nel cuore della competizione avvicinandosi sempre più alla finalissima. Nella puntata di ieri sera, 10 novembre 2022, peraltro è andata in scena una doppia eliminazione! Chi, allora, ha dovuto abbandonare per sempre il suo sogno? Chi invece è ancora in corsa nella gara?

Quando va in onda la replica della terza puntata dei live di X Factor 2022

Per chi non avesse visto in diretta la puntata (leggi qui tutto quello che è successo) ricordiamo che la nuova edizione di X Factor può essere vista anche in chiaro su Tv8. Come sempre la replica, in questo caso del terzo live show, sarà trasmessa mercoledì prossimo, 16 novembre 2022, in prima serata. Il “live in diretta” (scusate il gioco di parole) tornerà invece il giorno successivo e sarà esclusiva per tutti gli abbonati Sky. L’orario è sempre dalle 21.15 su Sky Uno o in streaming su Sky Go e Now Tv.

Chi è stato eliminato ieri sera e cosa è successo nella puntata di giovedì 10 novembre

Se intanto però volete sapere come è andata è presto detto. Questi i concorrenti in gara all’inizio della puntata: Linda, Dadà, Gli omini (per Fedez), Giorgia Turcato (Joelle) e i Santi francesi (del roster di Rkomi), I Tropea, Lucrezia (per Ambra Angiolini), Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso (D’Argen D’Amico). Due di loro hanno però dovuto abbandonare la competizione: chi?

Il pubblico ha deciso che i primi due concorrenti che andranno al ballottaggio sono Joėlle e DADA’. Vediamo tra poco cosa accadrà. A loro si sono aggiunti anche i Tropea e Matteo Orsi.

Alla fine però ad uscire dal gioco è ad essere eliminata è stata dadà. Insieme a lei eliminato anche Matteo Orsi