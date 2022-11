X Factor, a che ora e dove vedere la replica del Live su TV8: anticipazioni di stasera

Chi non ha Sky e non ha l’abbonamento alla pay-tv non deve temere e preoccuparsi perché il talent show di successo X Factor, ora giunto allo step dei Live, sarà disponibile anche in chiaro. E su Tv8. Bisogna solo portare pazienza perché le puntate andranno in onda, gratuitamente, a distanza di poco meno di una settimana. Questa sera, infatti, vedremo il secondo Live, quello trasmesso la settimana scorsa su Sky in diretta.

A che ora inizia la replica di X Factor su TV8

L’appuntamento con la replica è per questa sera, a partire dalle 21.30, su TV8, canale 8 del digitale terrestre. E vedremo, appunto, il secondo Live, dopo l’eliminazione di Matteo Siffreda del team di Ambra Angiolini. Ma cosa succederà? Chi salirà sul palco e arriverà come ospite?

Le anticipazioni e cosa vedremo stasera

Questa sera, quindi, verrà trasmessa in chiaro la puntata di giovedì scorso, quella in diretta su Sky. Dopo l’eliminazione di Siffreda, i talenti saliranno sul palco. Ecco quelli ancora in gara, tra solisti e band:

Ambra Angiolini : I Tropea, Matteo Siffredi, Lucrezia

: D’Argen D’Amico : Beatrice, Matteo Orsi, I Disco Club Paradiso

I Disco Club Paradiso Rkomi : Jacopo rossetto (Iako), Giorgia Turcato (Joelle), Santi francesi

: Fedez: Linda, Dadà, Gli omini (band)

Leggi qui tutte le schede con le curiosità dei cantanti in gara

In realtà, il nome del secondo eliminato si conosce, ma molti hanno cercato di mantenere a bada la curiosità per vedere la replica questa sera. Domani, invece, su Sky andrà in onda l’appuntamento con il terzo e imperdibile Live.