Yari Carrisi è fidanzato? Età e vita privata del figlio di Romina Power e Al Bano

Tutto pronto per il classico appuntamento domenicale di Verissimo in compagnia della bravissima conduttrice Silvia Toffanin. La puntata di oggi sarà molto speciale e vedrà arrivare in studio tanti ospiti inediti. Tra questi, ci sarà anche Yari Carrisi, il figlio di Romina Power e Al Bano. Parlerà di sé a cuore aperto: dalla carriera alla vita privata. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sui suoi amori e la sua fidanzata!

I figli di Romina Power e Al Bano

Al Bano e Romina Power sono una delle coppie più amate di sempre del mondo dello spettacolo. Uniti nella musica e anche nella vita privata, hanno dato alla luce quattro figli: Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa misteriosamente a 23 anni; Yari, nel 1973, Criste nel 1985 e Romina Junior nel 1987. Al Bano, ha avuto anche due figli insieme a Loredana Lecciso: Al Bano Junior e Jasmine. Insomma, una famiglia molto numerosa! Yari è il secondogenito e ha seguito le orme dei genitori nel mondo dello spettacolo, conosciamolo meglio!

Yari Carrisi: età e vita privata

Yari Carrisi ha seguito le orme dei genitori e fin da piccolo si è dedicato alla musica: suona il pianoforte, la chitarra e ha composto diversi brani. Non solo, ultimamente si è dedicato alla regia e da qualche anno vive in india, dove si è dedicato anima e corpo allo studio e alla pratica dello Yoga. Ad oggi ha 50 anni e sulla vita privata è molto riservato. Sappiamo che ha avuto una relazione con Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti. I due avevano partecipato insieme a Pechino Express nel 2015 e si erano innamorati. Lei era anche rimasta incinta, ma ha subito un aborto spontaneo. Dopo poco i due si sono separati e nel 2019 si è fidanzato ufficialmente con Thea Crudi. Cosa sappiamo sulla loro relazione?

Yari Carrisi è fidanzato?

La risposta a questa domanda non è semplice, perché lui non si è mai voluto esporre troppo sull’argomento. Thea Crudi è un’insegnante di yoga, un’artista olistica e una grande appassionata di musica Jazz. I due sono sembrati innamoratissimi, ma sembra che la relazione sia già finita. Sembra che sia stata lei a dichiarare la fine, ma lui non ha confermato nulla. I fan sono sbalorditi: sembravano una coppia perfetta! Forse Yari Carrisi chiarirà la situazione oggi in studio con Silvia Toffanin? Ecco un dolce scatto della coppia risalente al 2019: