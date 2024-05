Yeliz Doğramacılar, chi è Füsun di Terra Amara: età, marito, figli

Füsun di Terra Amara, chi è l’attrice Yeliz Doğramacılar ospite a Verissimo domenica 12 maggio 2024: quanti anni ha, chi è il marito? Tutto sulla sua vita privata.

Amatissima interprete della serie TV turca di Canale 5, Terra Amara, quello di Füsun Arman è un personaggio piuttosto discusso a causa del suo essere pettegola. Infatti, come noto, si tratta di una donna abbastanza ficcanaso e ambiguo. Ma cerchiamo di scoprire di più sulla vita privata dell’attrice che presta il volto all’amica di Şermin Yaman: la bellissima Yeliz Doğramacılar.

Dato il grande successo che la fiction sta registrando, dapprima nel corso del pomeriggio e ora solo con le puntate serali, i fan vorrebbero sapere sempre di più su chi sono nel privato i loro beniamini. Per questo, Yeliz Doğramacılar, oggi, domenica 12 maggio 2024, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Al suo fianco ci sarà l’amica Sibel Taşçıoğlu, proprio la dark lady Şermin Yaman.

Füsun di Terra Amara, chi è Yeliz Doğramacılar?

Nata a Istanbul, nella capitale turca, il 17 marzo del 1978, Yeliz Doğramacılar ha 46 anni. A seguito di aver conseguito diversi titoli di studio, tra cui la Laurea, ha cominciato a dedicarsi alla recitazione all’età di 17 anni. La prima esperienza è stata nel film “Çılgın Dedektif“. Da lì, è stato un crescendo tra cinema, televisione e programmi che ha condotto. In Italia, l’abbiamo vista per la prima volta nello sceneggiato “Il Secolo Magnifico“, prodotto turco ispirato alla vita del sultano ottomano Solimano il Magnifico su Babel TV.

Però, il riconoscimento internazionale è avvenuto grazie al suo ruolo di Füsun Arman, amica pettegola della perfida Şermin Yaman, nella serie televisiva di Canale 5 Terra Amara. Proprio a causa della sua bella interpretazione in “Bir Zamanlar Çukurova“, la Doğramacılar ha ricevuto il Premio Golden Caretta per la Miglior attrice non protagonista. Con lei anche Polen Emre (Fadik) e, appunto, Sibel Taşçıoğlu.

Yeliz Doğramacılar vita privata: marito e figli

Da ciò che si apprende, Yeliz è sposata con Nevzat Arman dal 2009. I due si sono conosciuti in televisione ed insieme hanno due figli: Omer e Mehmet. Sullo essere mamma e personaggio pubblico in carriera, la stessa showgirl ha rivelato a Silvia Toffanin durante un’intervista avvenuta nel mese di aprile 2024:

“Amo da morire i miei figli: sono il dono più bello della mia vita. Essere una donna è difficile: devi essere moglie e mamma. Tutti si aspettano qualcosa da te, tutti cercando qualcosa da te e spesso nello stesso momento. Ma nonostante le difficoltà mi dà un immenso piacere sentire l’amore dei miei figli”.

Yeliz Doğramacılar Instagram

L’amatissima Doğramacılar è seguita da circa 474mila followers sul suo profilo Instagram. Il suo nome utente sulla nota piattaforma di Meta è @yelizdogramacilar. Nel suo feed, Yeliz condivide con i suoi seguaci scatti riguardanti la sua carriera, la sua routine e il suo privato.