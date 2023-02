Zelensky a Sanremo 2023: a che ora andrà in onda il suo messaggio durante la finale

Fervono i preparativi per la finale di Sanremo in onda questa sera – su Rai 1 e Rai Play – a partire dalle 20.40! Chi sarà l’artista che volerà dritto dritto all’Eurosion Song contest di Liverpool? Iniziato lo scorso 7 febbraio, questa sera, sabato 11 febbraio, l’amata kermesse sta per volgere al termine e nel corso di queste cinque serata sono state tante le co-conduttrici che hanno affiancato Amadeus e Morandi. Dopo Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Paola Egonu e Chiara Francini questa sera torna sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni!

A che ora inizia e a che ora finisce la finale di Sanremo 2023? Gli orari di sabato 11 febbraio

Gli ospiti della finale di Sanremo 2023 e il messaggio di Zelensky

Numerosi anche questa sera gli ospiti che si avvicenderanno sull’ambito e prestigioso palcoscenico! Tra di loro ricordiamo Ornella Vanoni, Gino Paoli, Luisa Ranieri – che racconterà del successo della serie “Lolita Lobosco“- Salmo che si esibirà dalla nave da crociera attraccata nel porto di Sanremo e come super ospiti troveremo i Depeche Mode! Insomma, anche questa sera le emozioni e i colpi di scena saranno assicurati! Nel corso della finalissima di Sanremo che andrà in onda questa sera è previsto anche il tanto discusso intervento del Presidente ucraino Zelensky. Come si ricorderà, inizialmente il presidente ucraino doveva presenziare attraverso un video, poi – anche a causa del chiacchiericcio mediatico attorno alla vicenda – si è deciso di ridimensionare l’intervento leggendo un suo messaggio. A farlo sarà il direttore artistico Amadeus, ma a che ora? È molto probabile che la lettura del messaggio avverrà dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara e, dunque, dopo l’una.

Come si vota il vincitore

A proposito di esibizioni ricordiamo che questa sera tra i 28 big che si esibiranno ne saranno selezionati 5 che dovranno poi esibirsi nuovamente procedendo poi con una nuova votazione che non farà media con quella ottenuta nel corso delle precedenti serate. Il vincitore, infine, verrà scelto mediante una votazione mista, ovvero con il televoto – peso pari al 34% -, con il giudizio della sala stampa e con quello della giuria demoscopica, ognuna delle quali ha un peso sulla votazione del 33%.