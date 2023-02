A che ora inizia e a che ora finisce la finale di Sanremo 2023? Gli orari di sabato 11 febbraio

Stasera su Rai 1 andrà in onda l’appuntamento conclusivo con il Festival di Sanremo 2023 che prenderà il via a partire dalle 20 e 40 e sarà anticipato, come di consueto, dal Prime Festival, dalle 20 e 30 alle 20 e 40, condotto da Andrea Delogu, Jody Cecchetto e gli Autogol. Difficile fare una previsione esatta in merito all’orario in cui calerà il sipario su questa 73esima edizione del Festival, per quanto da programmazione il termine della kermesse è stabilito all’1 e 30.

Chiara Ferragni torna sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus e Morandi

Stasera a salire sul Palco dell’Ariston accanto ad Amadeus e Gianni Morandi sarà, ancora una volta, Chiara Ferragni. È prevista l’esibizione di tutti e 28 gli artisti in gara, tra i quali verranno selezionati grazie a votazione mista: televoto, sala stampa e giuria demoscopica. I primi cinque classificati saranno anche i finalisti e saranno chiamati a salire per l’ultima volta sul palco per presentare i brani in gara. In conclusione è prevista un’ultima votazione, ancora una volta mista, che decreterà il vincitore del Festival di Sanremo 2023.

Ospiti eccezionali per la serata conclusiva

Nella serata di oggi è previsto anche l’arrivo di ospiti di eccezione tra i quali la tanto attesa band britannica: i Depeche Mode, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Luisa Ranieri. Una serata conclusiva che si annuncia, quindi, entusiasmante non solo per la competizione canora.

A chiudere definitivamente l’appuntamento sanremese sarà il dopofestival condotto da Fiorello e Biggio ‘VivaRai2… Viva Sanremo di notte’ che ha accompagnato il pubblico lungo tutti i giorni dell’evento. Si tratterà, come sempre, di un evento della durata di 45 minuti nel quale verranno sviscerate notizie e curiosità relative alla kermesse. Quella di stasera sarà probabilmente l’occasione per tracciare bilanci sull’andamento della kermesse, ma anche per fare un resoconto sull’attenzione che il pubblico ha rivolto a questa 73esima del Festival di Sanremo 2023.