Conduttrice finale Sanremo 2023: chi affianca Amadeus oggi sabato 11 febbraio

Nelle prime quattro serate del Festival di Sanremo il pubblico ha avuto modo di conoscere le quattro co-conduttrici che si sono avvicendate accanto ad Amadeus e Gianni Morandi sul Palco dell’Ariston. Dopo aver esordito la prima serata, torna anche nella serata conclusiva l’influencer e imprenditrice digitale Chiara Ferragni.

La Ferragni era stata ingaggiata a giugno per presentare Sanremo

Ma per il direttore tecnico la scelta della nota influencer è arrivata già a giugno scorso, investendo sulla sua notorietà e sulla sua capacità di attrarre anche una fascia di telespettatori forse distante dalla kermesse canora. Già nella serata di apertura la Ferragni ha preso confidenza con il palco, il pubblico, la tv. Come da previsione ha alternato una mise impeccabile, ma oltre alla bellezza la conduttrice ha voluto dare un messaggio di sostegno alle donne vittime di violenza. E a conferma del suo impegno contro la violenza sulle donne l’imprenditrice ha devoluto l’intero cachet a Dire associazione che si adopera per tutelare le donne vittime di abusi.

Le critiche alla Ferragni

Non sono mancati anche commenti per la bella e disinvolta blogger e influencer. Sui social, come era prevedibile, c’è chi ha trovato da ridire in particolar modo sulla postura della Ferragni sottolineando: “Chiara ti prego raddrizza quella schiena”. Un segnale che anche la Ferragni sia umana e possa assumere una postura non propriamente perfetta? Chissà…

Ma come di consueto la Ferragni non si è soffermata neanche su queste critiche ed è andata avanti per la sua strada. Anche stasera tornerà ad affiancare nella conduzione Amadeus e Gianni Morandi. Chissà cosa avrà in serbo per i telespettatori. Sicuramente non mancherà qualche colpo di scena. Tutto questo dopo che il pubblico ha salutato le sue colleghe in questa conduzione: Francesca Fagnani nella seconda serata, Paola Egonu nella terza e Chiara Francini nella quarta. Tutte donne con età, professionalità e anche bellezze differenti che hanno saputo dare il proprio contributo alla buona riuscita del Festival.